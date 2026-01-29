Poranna odprawa (29.01.2026)

Złoto ponownie wystrzeliło na nowe rekordy, przebijając odpowiednio poziomy 5400 i 5500, aż do 5 580 USD. Dzisiejszy wzrost wynosi 3%, a YTD 29% co jest rekordowym wynikiem od ponad 30 lat.

Razem ze złotem zyskują również pozostałe metale szlachetne. Srebro zyskuje również 3% i przebija poziom 120 USD za uncję. Platyna zyskuje 3,50%, a pallad 2,30%.

Kilka banków zaczęło mówić o scenariuszach 6 000 USD za uncję w 2026 r.; Deutsche Bank wskazał nawet wariant wzrostowy w okolice 6 900 USD, a SocGen również celuje w 6 000 USD i sugeruje, że to może być konserwatywna perspektywa.

Dolar powraca do wyprzedaży i traci od wczorajszej decyzji Fed. Indeks dolara w interwale dziennym notuje spadek rzędu 0,30%. EURUSD zyskuje 0,26%, a USDJPY traci 0,25%.

Najmocniejszą walutą G10 jest dzisiaj AUD zyskując średnio 0,30-0,40% w stosunku do pozostałych walut.

Wzrosty na AUD są spowodowane rosnącym oczekiwaniom na ruch RBA, a także po pozytywnych nagłówkach z Chin. Kluczową kotwicą makro pozostaje inflacja bazowa trimmed mean na poziomie 0,9% k/k, która podtrzymuje debatę o podwyżce stóp.

Obecnie wszystkie cztery największe banki w Australii oczekują podwyżki o 25 pb w przyszłym tygodniu, podczas gdy Goldman Sachs i Deutsche Bank nadal zakładają brak zmian, argumentując, że niespodzianka inflacyjna nie jest wystarczająco jednoznaczna.

Ceny eksportowe w Australii odbiły o +3,2% k/k (po -0,9%), a importowe wzrosły o +0,9% k/k (vs oczekiwane -0,2%). To oznacza poprawę wymiany handlowej, co zwykle wspiera również wspiera AUD.

Akcje deweloperów w Chinach wystrzeliły, po doniesieniach o zniesieniu obowiązku raportowania wskaźników „trzech czerwonych linii”. Jest interpretowane jako realne złagodzenie polityki regulacyjnej, poprawiające krótkoterminowy dostęp do finansowania dla deweloperów. To podbiło nastroje wokół Chin i przełożyło się również na wsparcie AUD. Chińskie indeksy zyskują między 0,90-1,60%.

Tesla zyskuje 2,16% po ogłoszeniu wyników kwartalnych. Spółka zapowiedziała wygaszenie produkcji Model S i X w przyszłym kwartale oraz przebudowę fabryki Fremont pod produkcję humanoidalnych robotów.

Skorygowany EPS Tesli przebił prognozy (0,50 USD vs 0,45), przychody lekko rozczarowały (24,90 mld vs 25,11 mld USD), natomiast marża brutto pozytywnie zaskoczyła (20,1% vs 17,1%).

Microsoft traci ponad 6% po ogłoszeniu wyników mimo, że spółka przebiła prognozy przychodów (81,27 mld vs 80,31 mld USD) i EPS (4,14 vs 3,92 USD), a segment Intelligent Cloud także był lepszy od oczekiwań (32,91 mld vs 32,39 mld USD). Azure rosło +38% r/r ex-FX, a komercyjny portfel zamówień (RPO) na poziomie 625 mld USD pokazuje bardzo silną bazę przyszłych przychodów.

Meta zyskuje 6,60% po wynikach kwartalnych. Spółka pobiła EPS (8,88 vs 8,19 USD) i przychody (59,89 mld vs 58,42 mld USD), z reklamą również powyżej prognoz (58,14 mld vs 56,79 mld USD). Segment Family of Apps napędzał wyniki, straty Reality Labs się pogłębiły.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.