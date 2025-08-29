Poranna odprawa (29.08.2025)

Indeksy Wall Street zakończyły wczorajszą sesję wzrostami, chociaż handel kontraktami terminowymi sugeruje, że trwa korekta. Indeks S&P 500 wzrósł o 0,32%, a Nasdaq Composite o 0,53%. Jednak kontrakty terminowe są obecnie na minusie, przy czym US500 spadł o 0,07%, a US100 stracił 0,15%.

Akcje Nvidia spadły wczoraj o 0,79% po ogłoszeniu mieszanych wyników finansowych, które były nieco lepsze od oczekiwań. Spadek ten był mniej wyraźny niż spadek odnotowany na początku sesji.

Przed otwarciem sesji europejskie kontrakty terminowe na indeksy notowane są na niższym poziomie. Indeks DE40 spadł o 0,11%, natomiast indeks FRA40, pomimo utrzymującego się ryzyka politycznego, stracił jedynie 0,03%.

Rynki azjatyckie są ogólnie optymistyczne. Indeks CH50cash wzrósł o 0,93%, a CHN.cash o 0,11%. Jednak indeks JP225 stracił 0,3%, ponieważ Morgan Stanley ostrzega przed inwestowaniem na rynku chińskim.

Ceny ropy naftowej wzrosły wczoraj, przekraczając poziom 64 dolarów za baryłkę. Władze niemieckie uważają, że spotkanie Putina i Zełenskiego nie dojdzie do skutku, co wprowadza niepewność co do przyszłości wojny.

Rynek oczekuje na publikację danych dotyczących inflacji bazowej PCE w Stanach Zjednoczonych. Prognoza na lipiec wskazuje na wzrost do 2,9%. Jeśli odczyt inflacji nie zaskoczy w górę, wrześniowa obniżka stóp procentowych przez Fed powinna stać się bardziej prawdopodobna.

Stopa bezrobocia w Japonii spadła, co teoretycznie stanowi pozytywny sygnał dla potencjalnej podwyżki stóp procentowych. Tymczasem inflacja w regionie Tokio spadła do 2,5% w ujęciu rok do roku z 2,9% w ujęciu rok do roku.

Produkcja przemysłowa w Japonii spadła o 1,6% w ujęciu miesięcznym, co stanowi spadek większy niż oczekiwany spadek o 1,1%.

Sprzedaż detaliczna w Japonii wzrosła nieznacznie o 0,3% w ujęciu rok do roku, znacznie poniżej prognozy zakładającej wzrost o 1,8%.

Kurs EUR/USD utrzymuje się na wysokim poziomie, choć poniżej 1,17. Christopher Waller z Fed wskazał, że amerykańskie stopy procentowe zmierzają w kierunku poziomu neutralnego, ale kluczową kwestią pozostaje tempo obniżek. Coraz bardziej gołębie komentarze wskazują na wysokie prawdopodobieństwo obniżki stóp we wrześniu, a rynek wycenia obecnie prawdopodobieństwo tego wydarzenia na 85%.

Dzisiaj jest ostatni dzień miesiąca, co może spowodować zwiększoną zmienność na rynkach finansowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na rynki o ugruntowanych trendach, takie jak amerykańskie akcje i surowce, np. złoto.

Bitcoin ponownie znalazł się pod presją po wczorajszym odbiciu i obecnie testuje poziom 110 000 dolarów.

Cena złota umacnia się powyżej poziomu 3400 USD za uncję przed publikacją kluczowych danych dotyczących inflacji w Stanach Zjednoczonych. Jeśli inflacja okaże się niższa od oczekiwań, istnieje teoretyczna możliwość, że cena złota zamknie się blisko historycznych maksimów. Jeśli jednak inflacja zaskoczy wyższym odczytem, istnieje ryzyko korekty.