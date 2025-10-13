Podsumowanie dnia: Euforia metali szlachetnych nie słabnie 📈

- Na początku tygodnia obserwujemy poprawę sentymentów inwestorów
- Złoto wybija się na nowe historyczne szczyty
- Rynki reagują na strategiczną współpracą OpenAI z Broadcom
- Na początku tygodnia obserwujemy poprawę sentymentów inwestorów
- Złoto wybija się na nowe historyczne szczyty
- Rynki reagują na strategiczną współpracą OpenAI z Broadcom
-
Donald Trump po gwałtownej piątkowej retoryce handlowej wobec Chin złagodził ton, podkreślając dobre relacje z Xi Jinpingiem i sugerując możliwość porozumienia, co uspokoiło rynki. Brak oficjalnej odpowiedzi Pekinu nie przeszkodził inwestorom w odbiciu indeksów, widocznych zarówno w USA, jak i Europie.
-
Wall Street odrabia część strat po największej od kwietnia przecenie, wspierana optymizmem wokół sezonu wyników i pozytywnymi informacjami z sektora technologicznego. W chwili obecnej US100 zyskuje blisko 2,1%, podczas gdy indeks strachu VIX cofa się o 7,6%.
-
Najsilniej rosną spółki IT, a strategiczna współpraca OpenAI z Broadcom poprawia nastroje inwestorów w segmencie AI. Broadcom rośnie o blisko 10% po ogłoszeniu współpracy z OpenAI przy produkcji niestandardowych chipów AI o mocy 10 GW, z premierą w 2026 roku. Projekt ma zwiększyć niezależność od Nvidii i umocnić pozycję w rynku infrastruktury AI.
-
Złoto kontynuuje dynamiczne wzrosty, przekraczając historyczną barierę 4100 USD za uncję mimo poprawy sentymentu na rynkach akcji. Metal pozostaje beneficjentem niepewności globalnej, wspieranym oczekiwaniami na obniżki stóp procentowych i napływami do ETF. To jednak nie wszystko, ponieważ jeszcze większe wzrosty widzimy na srebrze oraz przede wszystkim palladzie, które zyskują odpowiednio 3,64% oraz 4,13%.
-
Akcje Estée Lauder zyskują ponad 4% po podniesieniu rekomendacji przez Goldman Sachs do „Kupuj” i zwiększeniu ceny docelowej do 115 USD. Optymizm wspiera poprawa sprzedaży w Chinach, powrót wzrostu w Hainan oraz lepsze trendy rynkowe w USA.
-
Na rynku walutowym najlepiej radzi sobie obecnie dolar australijski oraz dolar amerykański. Z drugiej strony analizując zachowania poszczególnych par najgorzej radzą sobie euro oraz jen japoński. Indeks dolara zwyżkuje dzisiaj o ponad 0,3%.
-
Ropa Brent i WTI rosną ok. 2% po sygnałach możliwej deeskalacji napięć USA–Chiny i poprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie.
-
Na rynku krypto panują nieznacznie lepsze nastroje, mimo iż Bitcoin traci 0,4%. Wzrosty widoczne są przede wszystkim na mniejszych projektach, gdzie w piątek widzieliśmy potężne przeceny.
Podsumowanie dnia - Wall Street napędzane obietnicami Powella
Kakao stabilizuje się przed danymi o przetwórstwie. Czy negatywne dane są już w cenie?
Komentarz Giełdowy: GPW po trzech latach hossy, czas na nowe sektory wzrostu
Miran z Fed wskazuje dezinflacje w USA i dwie obniżki stóp w tym roku 🗽
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.