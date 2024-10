Poranna odprawa (29.10.2024)

Jen japoński ustabilizował się po gwałtownych spadkach. Minister Finansów Kato ostrzegł, że władze monitorują zmienność waluty. Niepewność polityczna zwiększyła oczekiwania co do zwiększenia wydatków fiskalnych i ograniczyła możliwości podwyżek stóp przez Bank Japonii.

