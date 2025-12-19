Poranna odprawa/decyzja BoJ (19.12.2025)

- Japoński bank centralny podniósł krótkoterminową stopę procentową o 25 punktów bazowych do poziomu 0,75% (najwyższego widzianego od 1995 roku). Taka decyzja była zgodna z oczekiwaniami, stąd relatywnie ograniczona reakcja na jenie japońskim, który jednak traci do dolara zaraz po decyzji. Para USDJPY notowana jest obecnie w strefie 156.00, najwyższej od 12 grudnia. Kontrakt JP225 w tym samym czasie dodaje 0,85%.
Bank Japonii stwierdził jednak w oświadczeniu, że realne stopy procentowe pozostaną „znacznie ujemne”, dodając, że sprzyjające warunki finansowe będą nadal silnie wspierać aktywność gospodarczą.
Ogólnokrajowe dane dotyczące inflacji w Japonii za listopad wykazały utrzymującą się presję cenową, co wzmocniło oczekiwania, że Bank Japonii będzie kontynuował stopniową normalizację polityki pieniężnej. W listopadzie ceny konsumpcyjne wzrosły o 3,0% w ujęciu rok do roku, co jest zgodne z oczekiwaniami rynku i oznacza kolejny miesiąc inflacji znacznie powyżej celu Banku Japonii wynoszącego 2%. Wskaźnik ten nie uwzględnia cen świeżej żywności, ale obejmuje energię, co czyni go jednym z najczęściej obserwowanych wskaźników podstawowych trendów inflacyjnych.
Decyzja została przyjęta jednogłośnie, choć w oświadczeniu ujawniono rozbieżne poglądy na temat dynamiki inflacji. Bank powtórzył, że będzie nadal podnosił stopy procentowe, jeśli gospodarka i ceny będą rozwijać się zgodnie z prognozami.
O godzinie 07:30 ma rozpocząć się konferencja prasowa z udziałem prezesem BoJ Kazuo Uedą, który skomentuje dzisiejszą decyzję banku. Poniżej znajdą Państwo najważniejsze komentarze bankierów zawarte w komunikacji po decyzji.
Źródło: BoJ
- W tym samym czasie administracja Trumpa inicjuje przegląd umożliwiający potencjalną sprzedaż zaawansowanych chipsów Nvidia H200 do Chin, przy czym rząd USA otrzymałby 25% przychodu ze sprzedaży w celu zmniejszenia motywacji Chin do niezależnego rozwoju technologii. Decyzja stanowi znaczące odejście od poprzednich ograniczeń eksportowych i ma na celu utrzymanie amerykańskiej przewagi technologicznej poprzez zapobieganie skłonności Chin do rozwoju krajowych chipów.
- Kontrakty terminowe wskazują na dobre nastroje podczas dzisiejszje sesji. Kontrakty na indeksy europejskie oraz amerykańskie odnotowują pokaźe wzrosty (DE40 +0,6%; US100 +0,28%).
- Metale szlaechetne odnotowują mieszane nastroje. GOLD w chwili obecnej traci 0,15% na wartości, podczas gdy SILVER wznawia impuls wzrostowy.
- Odbicie rynkowe widzmy również na Bitcoinie, którego ceny rosną obecnie o 1,66%.
