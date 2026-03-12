Poranna Odprawa: Ekslacja konfliktu wypycha rope na 100 USD (12.03.2025)

- Mimo rosnących napięć na Bliskim Wschodzie sesja na Wall Street zakończyła się w stosunkowo mieszanych nastrojach. Dow Jones spadł o 0,6%, natomiast S&P 500 odnotował jedynie symboliczny spadek. Nasdaq z kolei wzrósł wczoraj o około 0,1%.
- W ostatnich wypowiedziach prezydent Donald Trump poinformował, że amerykańskie siły zbrojne znacząco wyprzedzają harmonogram działań i wkrótce na terenie Iranu nie pozostaną już cele do ataków. Rynki odebrały te słowa jako sygnał możliwego zakończenia działań wojennych w regionie.
- Mimo wszystko napięcia nadal rosną, choć ostatnia retoryka z Białego Domu sugeruje, że operacja może zbliżać się ku końcowi. Mimo optymistycznego tonu Donalda Trumpa, część urzędników USA i Izraela przygotowuje się jednak na co najmniej kolejne dwa tygodnie uderzeń.
- W ostatnich godzinach pojawiły się informacje o incydencie z trafieniem statku kontenerowego w pobliżu portu Jebel Ali w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Uderzenie spowodowało niewielki pożar na pokładzie, który został szybko opanowany, a załoga nie odniosła obrażeń.
- Infrastruktura energetyczna w Omanie również znalazła się pod presją. Ataki dronów spowodowały rozległe pożary w obiekcie naftowym Mina w pobliżu portu Salalah. W ramach działań zapobiegawczych władze zdecydowały o ewakuacji jednostek pływających z pobliskiego terminalu eksportowego ropy Mina Al Fahal.
- Na południu Iraku w pobliżu portu Umm Qasr doszło do ataku, w wyniku którego co najmniej jeden tankowiec z irańskiej ropy stanął w ogniu, a według niektórych doniesień w ogniu znalazło się nawet kilka statków przewożących ropę.
- Ostatnie wydarzenia i eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie wpływają na ceny ropy, które ponownie zbliżają się do 100 USD za baryłkę.
- FBI ostrzega, że Iran może rozważać atak dronami na zachodnie wybrzeże USA w odwecie za działania wojskowe Stanów Zjednoczonych, choć nie podano konkretnych celów ani czasu ewentualnego ataku.
- Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) ogłosiła rekordowe uwolnienie 400 mln baryłek ropy ze strategicznych rezerw, z czego Stany Zjednoczone dostarczą 172 mln baryłek w ciągu najbliższych trzech miesięcy.
- Guvernator Banku Japonii, Ueda, ostrzega, że słaby jen może nasilić inflację w miarę wzrostu cen ropy.
- Azjatyckie indeksy giełdowe traciły podczas dzisiejszych sesji, ponieważ ceny ropy ponownie zbliżyły się do 100 USD za baryłkę w związku z nasilającymi się napięciami na Bliskim Wschodzie i zakłóceniami w dostawach ropy. W efekcie Nikkei 225 w Japonii spadł o 0,63%, Kospi w Korei Południowej o 0,75%, a ASX 200 w Australii o 0,58%.
- Australia tymczasowo zezwala na import paliwa o wyższej zawartości siarki, aby zwiększyć dostępność paliw w okresie globalnej niestabilności łańcuchów dostaw i uniknąć niedoborów. Ruch ten podkreśla słabą odporność Australii na zakłócenia w światowym handlu paliwami.
- Na rynku metali szlachetnych złoto rośnie o ponad 0,5% i oscyluje wokół 5 150 USD za uncję, natomiast srebro zyskuje około 1,7% i przebija poziom 86 USD za uncję.
- Na rynku kryptowalut panuje dzisiaj negatywny sentyment. Bitcoin traci około 1,3% i ponownie spada poniżej 70 000 USD, a Ethereum cofa się o ponad 1,5% i znajduje się na poziomie około 2 020 USD.
