Poranna odprawa: EURUSD najwyżej od 2 miesięcy. Rynek wycofuje się z wycenianych podwyżek stóp w USA (17.08.2026)

📊 Indeksy i spółki
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Po niepewnej piątkowej sesji, kontrakty na indeksy w USA wznawiają wzrosty tuż przy historycznych szczytach. Najwięcej zyskuje kontrakt na Nasdaq (US100: +0,3%). Dodają również kontrakty na S&P 500 (US500: +0,15%) oraz Russell 2000 (US2000: +0,05%). Spadki na kontraktach na DJIA (US30: -0,05%) sugerują dalszy przepływ kapitału w stronę spółek tech.
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W Azji panuje ożywienie na fali spadku oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w USA po słabych piątkowych danych na temat konsumenta (spadek sprzedaży detalicznej i indeksów sentymentu). Wzrostom przewodził Hongkong (HK.cash: +1,1%) oraz Chiny (CHN.cash: +1,15%). Kontrakty na Nikkei 225 (JP225) zyskują 0,3% pomimo wyraźnie słabszego PKB w Japonii. Australia handluje na płasko. Korea Południowa jest zamknięta z powodu święta.
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Liderami zwyżek był sektor półprzewodników w Japonii i Chinach (m.in. Kioxia +7,6%, SMIC +7,1%, Cambricon +5%). Alibaba dodaje 1,5% po doniesieniach o planowanej sprzedaży studia gier Lingxi Games (wycena >1,5 mld USD). W Australii wyraźnie traciły niektóre spółki po publikacji wyników: detalista JB Hi-Fi oraz bank NAB (spadek o ponad 3,5% po ostrzeżeniach o załamaniu na rynku kredytów hipotecznych).
🌍 Gospodarka i geopolityka
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Japoński PKB wzrósł w II kwartale o annualizowane 1,1% (0,3% k/k), znacznie poniżej konsensus na poziomie 2%. Winnym okazał się nieoczekiwany spadek popytu krajowego. Konsumpcja prywatna spadła po raz pierwszy od 2 lat (-0,02% k/k), natomiast CAPEX cofnął się 1,2% k/k w związku z wojną na Bliskim Wschodzie (niepewność wobec łańcuchów dostaw). Spadki zneutralizowały pozytywny wpływ eksportu netto, napędzanego przez popyt na sprzęt do AI czy samochody hybrydowe.
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Z drugiej strony, pozytywnym zaskoczeniem okazała się produkcja przemysłowa (4,9% r/r; prognoza: 4,2%, poprzednio: -2,1%), odzwierciedlając widoczny od pewnego czasu optymizm w ankiecie Tankan
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Ministrowie spraw zagranicznych 8 państw (m.in. Turcji, Arabii Saudyjskiej i Egiptu) oraz Hamas potępili odrzucenie przez Izrael planu pokojowego Rady Pokoju (Board of Peace). Prezydent Turcji Erdogan uznał ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz za priorytet.
💱 Waluty, surowce i kryptowaluty
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Indeks dolara traci trzecią sesję z rzędu (USDIDX: -0,15%), schodząc do minimów, które wyznaczyły kluczowe wsparcie w połowie czerwca. Wzrost apetytu na ryzyko w Azji potwierdzają szerokie wzrosty na dolarze australijskim i nowozelandzkim (AUDUSD: +0,4%, NZDUSD: +0,6%). Jen zyskuje pomimo słabego PKB (USDJPY: 0,15%). EURUSD (+0,2%) handluje najwyżej od 2 miesięcy przy 1,1585.
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Kontrakty na brent (OIL) pozostają przyklejone do poziomów z końca piątkowej sesji (przy 88,50 USD za baryłkę) przez brak istotnych zmian w sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ze zwyżką otworzyły się natomiast europejskie kontrakty na gaz ziemny (NATGAS.EU: +2%, NATGAS: -2%).
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Spadek oczekiwań wobec podwyżek Fed ponownie napędza metale szlachetne. Złoto zyskuje 0,4% do 4393 USD za uncję, natomiast srebro dodaje 1,6% do 65,70 USD za uncję. Na zielono również kontrakty na platynę i pallad.
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Na krypto obserwujemy umiarkowany optymizm. Bitcoin dodaje 0,9% do 63 520 USD, natomiast Ethereum zyskuje 1,3% do 1900 USD.
Podsumowanie dnia: Dolar w odwrocie, chociaż Bliski Wschód coraz bardziej eskaluje 🚨
Przegląd walutowy: Dolar w zawieszeniu, chwila prawdy przed jenem (17.08.2026)
EURUSD odwraca techniczny trend 💡
Kakao notuje 1% wzrost i testuje okolice 6000 USD 🔼 Jak pozycjonują się fundusze?
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