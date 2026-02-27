Poranna Odprawa: Genialne wyniki Nvidii ciągną rynek w dół (27.02.2026)

-
Sesja na amerykańskim rynku zakończyła się solidną wyprzedażą. Koretka rozlała się niemal po całej amerykańskiej giełdzie, kończąc dzień na solidnych minusach. SP500 zniżkował finaln o 0,5%, Nasdaq cofnął się o 1,2%, natomiast Dow Jones jako jedyny zachował względny spokój i zakończył dzień symbolicznym wzrostem
-
Pod wyraźną presją pozostawał sektor technologiczny, szczególnie mocno ucierpiała Nvidia. Przyczyną korekty był strach rynku przed pęknięciem bańki związanej ze sztuczną inteligencją.
-
Dla przypomnienia, dwa dni temu Nvidia opublikowała raport, w którym pochwaliła się rekordowymi przychodami i zyskami, częściowo efektem gigantycznych wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez BigTechy. Rynki obawiają się, że obecny poziom przychodów może być trudny do utrzymania, podobnie jak wysokie wydatki inwestycyjne.
-
Choć z Bliskiego Wschodu napływają sygnały o pewnych postępach w rozmowach, wciąż brakuje konkretnych przełomów, które mogłyby istotnie zmienić sytuację geopolityczną i rynkową. Rynki pozostają ostrożni, oczekując twardych deklaracji i realnych decyzji, a nie jedynie dyplomatycznych sygnałów o „konstruktywnym dialogu”
-
Inflacja w stolicy Japonii wyhamowała w lutym do 1,8% r/r, spadając poniżej 2-procentowego celu Banku Japonii po raz pierwszy od 16 miesięcy, choć wskaźniki bazowe (po wyłączeniu świeżej żywności i energii) nadal wskazują na utrzymującą się presję cenową
-
Japonia: W styczniu sprzedaż detaliczna wypadła powyżej prognoz, sygnalizując odporność konsumpcji, natomiast produkcja przemysłowa rozczarowała względem oczekiwań, co wskazuje na mieszany obraz aktywności gospodarczej na początku roku.
-
Ludowy Bank Chin (PBOC)PBoC ustalił dzisiejszy kurs referencyjny USD/CNY na 6,9228 wobec szacunku 6,8428. Dodatkowo BoC zniósł rezerwę ryzyka walutowego, aby schłodzić juana.
-
Azjatyckie indeksy dziś lekko spadają, głównie z powodu korekty w sektorze technologicznym na Wall Street, ale luty i tak kończą mocno na plusie, szczególnie w Korei i Japonii. Pozostałe rynki w regionie były mieszane, australijski ASX 200 utrzymał stabilność, chińskie indeksy traciły, a Hang Seng w Hongkongu lekko rósł.
-
Z informacji korporacyjnych z Wall Street: Spółka Block ogłosiła redukcję ponad 4 tysięcy etatów(40% dotychczasowej załogi), przekształcając się w mniejsze zespoły wspierane przez AI, co ma zwiększyć efektywność działania. Inwestorzy pozytywnie przyjęli zarówno restrukturyzację, jak i wyniki finansowe, co po zamknięciu sesji przełożyło się na około 25-procentowy wzrost kursu akcji.
-
Na rynku metali szlachetnych złoto delikatnie rośnie i testuje poziom 5200 USD, natomiast srebro zwyżkuje o ponad 2% i ponownie oscyluje wokół granicy 90 USD.
-
Na rynku kryptowalut panuje nieznacznie pozytywny sentyment. Bitcoin rośnie o ponad 0,2% i testuje poziom 67 800 USD, a Ethereum również zyskuje około 0,2%, osiągając poziom 2040 USD.
🔴USA i Izrael uderzają w Iran. Czy ropa wzrośnie do 100 dolarów?
Trzy rynki warte uwagi w przyszłym tygodniu (27.02.2026)
Podsumowanie dnia: Początek końca dezinflacji?
Briefing geopolityczny (27.02.2026)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.