Podsumowanie dnia: Indeksy w USA pod presją półprzewodników i dolara 🚩 Akcje Nvidia tracą 5%

- Europejskie indeksy mają za sobą umiarkowanie wzrostową sesję; DAX i brytyjski FTSE rosły nieznacznie, a francuski CAC40 dodał 0,7%; WIG20 spadł prawie 1%. Z kolei w Stanach Zjednoczonych rekordowy raport kwartalny Nvidia nie wystarczył by rozpędzić optymizm na giełdzie; technologiczny indeks Nasdaq 100 traci 1,4%, a S&P 500 cofa się 0,7%. Dolar amerykański umacnia się po mocnych danych z amerykańskiego rynku pracy, a EURUSD traci ponad 0,3%.
- W sektorze półprzewodników obserwujemy 'szerokie' spadki; akcje Nvidia tracą ponad 5,5%, a Broadcom blisko 6%. Spółki 'BigTech' tracą z wyjątkiem walorów Meta Platforms. W branży oprogramowania i usług IT początkowe wzrosty zostały ograniczone. Akcje spółki z sektora lotniczo-obronnego Heico spadają ponad 10%, po tym jak inwesotrzy zareagowali na wzrost zadłużenia spółki i spadek rentowności w segmencie Electronic Technologies Group - mimo 14% r/r dynamiki przychodów i pokoniania prognoz w zakresie zysku na akcję.
- Liczba nowych wniosków wyniosła, po uwzględnieniu czynników sezonowych, 212 tys. w tygodniu zakończonym 21 lutego. To wzrost o 4 tys. względem skorygowanego w górę odczytu z poprzedniego tygodnia, ale poniżej konsensusu Dow Jones na poziomie 215 tys. W ujęciu średniej czterotygodniowej wskaźnik wzrósł jedynie o 750 do 220 250. Liczba kontynuowanych wniosków (publikowanych z tygodniowym opóźnieniem) spadła o 31 tys. do 1,833 miliona wniosków. Dane sugerują prawdopodobną, dłuższą pauzę w luzowaniu polityki Fed. Regionalny indeks Kansas City Fed wyniósł 5 wobec 1,5 oczekiwań i 0 poprzednio.
- Kontrakty na ropę rosną wobec niepewnego rezultatu negocjacji USA z Iranem. Irańskie media przekazały, że władze nie zgodzą się na wywiezienie wzbogaconego uranu poza terytorium Iranu, a Stany Zjednoczone wciąż wysuwają 'maksymalistyczne' żądania względem Teheranu, żądając zawieszenia prac w kluczowych regionach Natanz, czy Isfahan. Wcześniej Oman określił rozmowy jako konstruktywne, ale negocjacje mają być wznowione.
- Zapasy gazu w USA wg. EIA spadły o 52 mld stóp sześciennych wobec 50 mld stóp sześciennych spadku poprzednio i 144 mld stóp sześciennych poprzednio. Kontrakty na amerykański gaz Henry Hub (NATGAS) tracą prawie 2,4%.
- Semafor, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą, poinformował, że Stripe obecnie nie rozważa złożenia oferty przejęcia PayPal (PYPL.US). Informacja ta wywołała gwałtowną wyprzedaż akcji giganta płatniczego, który niedawno wykorzystywał spekulacje o potencjalnym przejęciu jako „trampolinę” do odbicia po silnych spadkach - rozbudzając nadzieje inwestorów na wykup spółki z potencjalnie znaczną premią względem obecnej wyceny rynkowej.
- Bitcoin notuje spadek o prawie 2% do ok. 67 tys. USD, Ethereum spada 2,5% a Ripple cofa się o blisko 5%. Akcje Strategy nieznacznie rosną i utrzymują się w pobliżu 130 USD za walor. Kojarzone ze stablecoinem USDC, akcje Circle Internet Group kontynuują wczorajszą zwyżkę i przekracza 86 USD, notując blisko 3,5% wzrost mimo słabszych sentymentów szerokiego rynku.
Źródło: xStation5
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.