Nvidia pokazuje 'cudowne' wyniki 📈 Co pokazał gigant AI?

Przychody z gamingu (4Q): przychody 3,7 mld USD wzrosły 47% r/r, napędzane silnym popytem na Blackwell; -13% k/k, bo zapasy w kanałach dystrybucji naturalnie się obniżyły po mocnym sezonie świątecznym. Za cały ubiegły rok 41% r/r do rekordowych 16 mld USD.

Przychody z Professional Visualization (4Q): przychody 1,3 mld USD, wzrost o 74% k/k i 159% r/r, dzięki wyjątkowo silnemu popytowi na Blackwell; przychody za cały rok 70% r/r do rekordowych 3,2 mld USD.

Przychody z Automotive i Robotics (4Q): przychody 604 mln USD, +2% k/k i +6% r/r, dzięki dalszej adopcji platform NVIDIA dla autonomicznej jazdy; przychody za cały rok ubiegły wzrosły o 39% do rekordowych 2,3 mld USD.