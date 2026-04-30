Poranna Odprawa: Rekordowe wyniki Big Techów napędzane przez AI, Fed bez niespodzianek

Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się w mieszanych nastrojach i w trybie wyczekiwania . Po zakończeniu notowań swoje raporty kwartalne publikowały największe spółki technologiczne z grupy Mag7, co skłoniło inwestorów do ograniczania pozycji przed ogłoszeniem wyników. Indeks S&P 500 zanotował symboliczny spadek, Nasdaq nieznacznie wzrósł, natomiast Dow Jones stracił blisko 0,6%.

Rynek opcji przewidywał bardzo duże ruchy kursów akcji Alphabetu, Microsoftu i Meta po publikacji wyników (nawet do ok. 1 bln USD zmiany kapitalizacji łącznie), ponieważ inwestorzy oczekiwali wysokiej zmienności związanej głównie z wynikami w obszarze AI i chmury.

Alphabet zaprezentował bardzo dobre wyniki finansowe, w których szczególnie widoczny był wpływ rozwoju sztucznej inteligencji oraz rosnącej roli Google Cloud, który coraz mocniej napędza wyniki całej grupy. Spółka osiągnęła około 109,9 mld USD przychodów i istotnie poprawiła zysk operacyjny, co pokazuje, że inwestycje w AI zaczynają realnie przekładać się na wyższą efektywność i lepsze rezultaty finansowe.

Microsoft również pokazał bardzo mocne wyniki, w których kluczowe znaczenie miały wysoka rentowność oraz silne przepływy gotówkowe, co uspokoiło wcześniejsze obawy dotyczące tempa rozwoju chmury i kosztów inwestycji w AI. Firma potwierdziła, że jest w stanie jednocześnie dynamicznie rozwijać segment Azure i generować solidne zyski.

Amazon przedstawił dobre wyniki, wspierane przez wzrosty w e-commerce, chmurze AWS oraz reklamie, jednak mimo solidnych danych rynek zareagował ostrożnie. Powodem były zachowawcze prognozy oraz rosnące koszty związane z inwestycjami w AI i infrastrukturę, które zaczęły przeważać nad samymi wynikami.

Meta opublikowała bardzo solidne wyniki, gdzie głównym motorem wzrostu pozostawał silny popyt na reklamę oraz poprawa efektywności działania platform, przy jednoczesnym rosnącym znaczeniu inwestycji w AI i nowe narzędzia. Mimo lepszych od oczekiwań rezultatów reakcja rynku była umiarkowana, ponieważ inwestorzy skupili się na kosztach dalszego skalowania sztucznej inteligencji.

Fed zdecydował o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, co potwierdziło ostrożne podejście do polityki pieniężnej i brak presji na szybkie luzowanie.

Jednocześnie posiedzenie ujawniło większe niż wcześniej różnice wśród członków FOMC, co sugeruje brak jednoznacznego kierunku w polityce monetarnej i bardziej ostrożne podejście do ewentualnego luzowania.

Jerome Powell zapowiedział również, że po zakończeniu kadencji pozostanie w Fed jako gubernator, co ma zapewnić ciągłość w podejmowaniu decyzji i stabilność instytucji, choć jego rola ma być bardziej ograniczona i mniej medialna niż dotychczas.

Donald Trump ocenił, że to dobry moment na obniżkę stóp procentowych przez Fed, argumentując to sytuacją gospodarczą i presją kosztową, a jednocześnie skrytykował obecne podejście banku centralnego jako zbyt restrykcyjne.

Donald Trump oświadczył, że nie zniesie morskiej blokady regionu, dopóki Iran nie zgodzi się na porozumienie dotyczące programu nuklearnego, co oznacza utrzymanie twardej presji gospodarczo-wojskowej i dalsze uzależnianie deeskalacji od ustępstw Teheranu.

Jednocześnie zaproponował utworzenie międzynarodowej koalicji, której celem miałoby być ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz i zabezpieczenie swobodnej żeglugi.

W wyniku braku rozmów pokojowych i postępów w negocjach ropa Brent przebiła 110 USD za baryłkę

Dane PMI z Chin pokazują wyraźnie nierównomierne ożywienie gospodarki. Sektor eksportowy pozostaje głównym źródłem siły, co widać w skoku prywatnego PMI do 52,2, najwyższego poziomu od końca 2020 roku, oraz w stabilnym, lekko powyżej 50 punktów, oficjalnym PMI przemysłowym.

Niemniej gospodarka wewnętrzna nadal pozostaje słabszym ogniwem, ponieważ PMI usługowy spadł do 49,4 i wszedł w obszar kurczenia się aktywności. W efekcie Chiny wciąż opierają wzrost głównie na eksporcie, podczas gdy popyt krajowy nie generuje wystarczającego impulsu, co ogranicza jakość i trwałość ożywienia.

Dane z Japonii za marzec pokazują mieszany obraz gospodarki. Produkcja przemysłowa spadła o 0,5% m/m wobec oczekiwanego wzrostu o 1%, co potwierdza słabość sektora wytwórczego, mimo że w ujęciu rocznym wzrosła o 2,3%.

Sprzedaż detaliczna zaskoczyła pozytywnie, rosnąc o 1,7% r/r przy prognozie 0,8%, co wskazuje na relatywną odporność konsumenta. W efekcie przemysł pozostaje pod presją, podczas gdy popyt wewnętrzny nadal częściowo stabilizuje gospodarkę.

Na rynku walutowym obserwujemy dalsze osłabienie jena, a kurs USDJPY przełamał psychologiczny poziom 160 i pozostaje powyżej tego poziomu.

Metale szlachetne nieco zyskują. Złoto rośnie o 0,3% i testuje poziom 4600 USD za uncję, natomiast srebro rośnie o ponad 0,8% i oscyluje na poziomie 72-73 USD za uncję.