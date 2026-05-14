Poranna odprawa: Rynek w napięciu wobec szczytu w Chinach 🇨🇳 (14.05.2026)

Kontrakty na główne indeksy na Wall Street wstrzymują oddech wraz z początkiem szczytu Trump-Xi w Chinach. US30 i US500 handlują na płasko, US2000 traci ok. 0,2% natomiast technologiczny US100 zyskuje 0,1%. EU50 handluje bez zmian.
Prezydent Donald Trump przybył do Pekinu na szczyt z Xi Jinpingiem. Kluczowe tematy rozmów to handel, zniesienie wzajemnych ceł oraz rola Chin w konflikcie bliskowschodnim. Trumpowi towarzyszy delegacja biznesowa, w tym szefowie Tesli i Nvidii. Agenda obejmuje również kwestie Tajwanu czy sztucznej inteligencji. Trump już zapowiedział, że relacje USA-Chiny będę “lepsze niż kiedykolwiek”.
Neel Kashkari z Fed Minneapolis ocenił, że rynek pracy się poprawia, a wojna w Iranie podsyca wysoką inflację. Opowiada się on za pozostawieniem otwartej drogi do podwyżek stóp, co kontrastuje z oczekiwaniami Donalda Trumpa wobec Kevina Warsha. Kashkari podkreślił, że szef Fed jest tylko jednym z dwunastu głosujących i musi przekonać pozostałych do swojej polityki.
Giełdy w Azji odnotowały umiarkowane wzrosty, wspierane przez sektor technologiczny po rekordach na Wall Street. Chińskie akcje spadają jednak z wieloletnich szczytów przez realizację zysków w dniu rozpoczęcia kluczowego szczytu Trump-Xi (CHN.cash: -1,8%, HK.cash: -1,4%). Hang Seng wspierają akcje Alibab. Rynki w Australii, Japonii (JP225: -0,8%) i Singapurze (SG20.cash: -0,7%) pozostają pod kreską. Inwestorzy wciąż obawiają się wpływu wojny w Iranie na ceny ropy oraz globalną inflację.
Kazuyuki Masu, członek zarządu Banku Japonii, wezwał do jak najszybszego podniesienia stóp procentowych, o ile nie nastąpi wyraźne spowolnienie gospodarcze. Choć dotychczas popierał stabilizację stóp, teraz ostrzega przed trwałą presją inflacyjną wynikającą z szoków energetycznych. Masu uważa, że Japonia weszła w fazę wzrostu cen, co wymaga podjęcia zdecydowanych działań w celu utrzymania inflacji na poziomie dwóch procent.
Dolar handluje bez zmian, a ruchy na parach walut G10 są minimalne po ostatniej serii zmienności wywołanej danymi makro (inflacja w USA) oraz w oczekiwaniu na wynik szczytu w Chinach. USDJPY zyskuje 0,1% pomimo jastrzębich głosów z BOJ. EURUSD na płasko przy 1,171.
Ropa odbija 0,7% (Brent / OIL do 106 USD za baryłkę; OIL.WTI do 101 USD). NATGAS przedłuża umiarkowane wzrosty o kolejne 0,7%.
Metale szlachetne podążają za umiarkowaną zmiennością na walutach i ropie. GOLD odbija 0,25% do 4700 USD za uncję, natomiast SILVER cofa się 0,25% do 87 USD za uncję.
Sentyment na krypto pozostaje mieszane, a zyski na głównych tokenach – marginalne. Bitcoin dodaje 0,3% do 79 800 USD, tak samo Ethereum do 2265 USD.
