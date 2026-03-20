Poranna Odprawa: Rynki wierzą w szybkie zakończenie konfliktu (20.03.2026)

Napięcia na Bliskim Wschodzie utrzymują się, a w regionie dochodzi do kolejnych wymian ataków rakietowych i dronowych.

Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się ograniczonymi spadkami. Po początkowej, głębokiej wyprzedaży, amerykańskie indeksy zdołały odrobić znaczną część strat i ostatecznie zakończyły dzień na niewielkich minusach. S&P 500 stracił 0,3%, Nasdaq Composite spadł o 0,3%, a Dow Jones o około 0,4%.

Rynki zareagowały na uspokajające słowa premiera Izraela, Netanjahu, który poinformował, że operacja przeciw Iranowi będzie przebiegała zgodnie z planem, a większość irańskiego zaplecza rakietowego została zniszczona. Premier dodał również, że w Iranie obecnie brakuje spójności decyzyjnej, co może sugerować narastające konflikty wewnątrz reżimu i początek walk frakcyjnych.

Amerykański prezydent Donald Trump stwierdził, że negatywny wpływ wojny z Iranem okazał się mniejszy, niż się obawiał, i wyraził przekonanie, że konflikt wkrótce się zakończy. Nie wykluczył jednak możliwości lądowego wkroczenia do Iranu.

Europa i Japonia rozważają zaangażowanie w rejonie cieśniny Ormuz, przy czym chodzi głównie o misje stabilizacyjne, a nie działania militarne, choć szczegóły wciąż nie są doprecyzowane. W czwartek kluczowe państwa europejskie wraz z Japonią ogłosiły we wspólnym komunikacie, że podejmą działania na rzecz uspokojenia rynków energii oraz są gotowe uczestniczyć w inicjatywach mających zapewnić bezpieczną żeglugę przez cieśninę Ormuz.

Ropa Brent spadła poniżej 110 USD za baryłkę. Obniżka wynika z sygnałów wskazujących, że ponowne ataki na irańskie instalacje gazowe mogą się nie powtórzyć.

Rynki w Japonii były zamknięte z powodu święta, co ograniczyło płynność w regionie azjatyckim. Na pozostałych giełdach sytuacja pozostawała zróżnicowana. Koreański Kospi nieznacznie rośnie, podobnie jak Indyjski Nifty 50. Na drugim biegunie znajdują się giełdy w Australii i Szanghaju.

Chiński Bank Ludowy (PBOC) ustalił dziś kurs środkowy USD/CNY na poziomie 6,8898 wobec prognozy 6,8773.

Chiński Bank Ludowy pozostawił również główne stopy procentowe bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami rynku. Jednoroczna stopa pożyczkowa (LPR) wynosi nadal 3,00%, natomiast pięcioletnia, kluczowa dla kredytów hipotecznych, utrzymała się na poziomie 3,50%.

Na rynku metali szlachetnych złoto odrabia część wczorajszych strat i przebija poziom 4650 USD za uncję, natomiast srebro pozostaje pod presją i spada poniżej 72 USD za uncję.

Na rynku kryptowalut sytuacja pozostaje mieszana. Bitcoin nieznacznie rośnie i utrzymuje się powyżej 70 000 USD, natomiast Ethereum lekko spada, oscylując poniżej 2150 USD.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.