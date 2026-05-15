Poranna Odprawa: Trump i Xi rozgrywają rynki. AI napędza rekordy, a Iran i geopolityka studzą sentyment

Amerykańska sesja zakończyła się kolejnymi rekordami. SP 500 oraz Nasdaq 100 zakończyły dzień solidnymi zwyżkami pchanymi przez sektory technologiczne.

Stephen Miran ustępuje z zarządu Fed, umożliwiając Kevinowi Warshowi objęcie funkcji nowego szefa Rezerwy Federalnej po Powellu. Rynki spodziewają się, że Warsh będzie prowadził bardziej łagodną politykę monetarną i może szybciej przejść do obniżek stóp procentowych mimo utrzymującej się presji inflacyjnej.

Donald Trump poinformował, że po rozmowach z Xi Jinpingiem uzyskał zapewnienie, iż Chiny nie przekażą Iranowi uzbrojenia i będą wspierać działania ograniczające eskalację napięć na Bliskim Wschodzie, jednocześnie chwaląc postępy w negocjacjach handlowych z Pekinem.

Pojawiły się także doniesienia, że Arabia Saudyjska przeprowadziła tajne uderzenia na irańskie cele w odpowiedzi na wcześniejsze ataki Teheranu, co wskazuje na dalsze zaostrzenie sytuacji w regionie.

Chińskie MSZ wezwało do utrzymania otwartego szlaku przez cieśninę Ormuz, podkreślając znaczenie stabilnych dostaw ropy i bezpieczeństwa światowego handlu w obliczu narastającego konfliktu w regionie.

Według doniesień Waszyngton miał poinformować Izrael o możliwości podjęcia przez Donalda Trumpa decyzji dotyczącej uderzeń na cele w Iranie, co skłoniło izraelskie służby do podniesienia poziomu gotowości.

Donald Trump jednocześnie podkreśla, że sytuacja z Iranem zbliża się do punktu przełomowego i że jego cierpliwość się wyczerpuje, choć nadal wolałby całkowite usunięcie irańskich zapasów wzbogaconego uranu, dopuszczając jednak ich pozostanie pod ścisłą kontrolą i monitoringiem międzynarodowym.

Japońska inflacja producencka (PPI) w kwietniu przyspieszyła do 4,9% rok do roku, wyraźnie powyżej oczekiwań, co oznacza najszybszy wzrost od około trzech lat i kontynuację trendu z marca. Głównym czynnikiem był skok kosztów importu, szczególnie energii i ropy, związany z konfliktem i zakłóceniami dostaw z Bliskiego Wschodu, co dodatkowo zwiększa presję na Bank Japonii w kierunku podwyżek stóp procentowych.

Dzisiejsza sesja w Azji jest wyraźnie słabsza, a większość indeksów notuje spadki w warunkach rosnącej awersji do ryzyka i zmęczenia rynków przedłużającą się niepewnością geopolityczną oraz nowymi komentarzami Donalda Trumpa dotyczącymi Iranu.

Szczególnie mocno wyróżnia się Korea Południowa, gdzie indeks KOSPI notuje ponad 6% spadki i należy do najsłabszych rynków w regionie, co podkreśla skalę negatywnego sentymentu wobec akcji w Azji. Pod presją pozostają również Japonia (Nikkei spada o ponad 2%), Hongkong oraz rynki Chin.

Notowania kontraktów na ropę Brent lekko zwyżkują, a sam surowiec pozostaje nieco poniżej poziomu 110 USD za baryłkę.

Presja spadkowa widoczna jest na rynku metali szlachetnych, które oddają znaczną część tygodniowych zysków. Złoto traci ponad 2% i spada poniżej 4600 USD za uncję, natomiast srebro zniżkuje o ponad 8% i testuje okolice 78 USD.