Xi Jinping pomoże w otwarciu Ormuz❓NYT podaje zaskakujące informacje w sprawie ataków Saudyjczyków i ZEA na Iran 💥

Według doniesień New York Timesa, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie przeprowadziły niejawne uderzenia na terytorium Iranu w odwecie za ataki wymierzone w obie monarchie podczas trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie. To pierwszy raz w historii, gdy oba kraje bezpośrednio zaatakowały Iran — co sygnalizuje wyraźne przesunięcie w regionalnej dynamice sił. Równolegle prezydent Trump poinformował, że chiński przywódca Xi Jinping zadeklarował chęć pomocy w utrzymaniu otwartego Cieśniny Ormuz i zapewnił, że Pekin nie dostarczy sprzętu wojskowego Teheranowi. Dolar umacnia się na tej fali, a indeksy giełdowe przedłużają wzrosty, napędzane nadzieją na deeskalację i odblokowaniem kluczowego szlaku naftowego odpowiadającego za ok. 20% światowych dostaw ropy. Zmienność na rynkach widoczna na koniec sesji w Europie. Dolar i indeksy przedłużają ruchy w górę. Źródło: xStation

