Podsumowanie dnia: Rynkowa euforia nie ma końca 🚀

🔑 Główny czynnik kształtujący zmienność
Bezpośrednim motorem napędowym całej sesji był historyczny szczyt Trump-Xi w Pekinie, określony przez CEO Nvidii Jensena Huanga jako wydarzenie historycznej rangi. Xi Jinping zapewnił zebranych liderów biznesu, w tym Elona Muska, Tima Cooka i Huanga, że "drzwi Chin do otwarcia będą się tylko szerzej otwierać". Dodatkowym paliwem wzrostów były rewelacyjne wyniki Cisco i spektakularny debiut giełdowy producenta chipów AI Cerebras Systems.
🌍 Geopolityka
New York Times ujawnił, że Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie przeprowadziły niejawne uderzenia na terytorium Iranu, co jest pierwszym takim wydarzeniem w historii i sygnalizuje wyraźne przesunięcie regionalnej dynamiki sił na Bliskim Wschodzie. Podczas szczytu w Pekinie Trump poinformował, że Xi Jinping zadeklarował chęć pomocy w utrzymaniu otwartej Cieśniny Ormuz i zapewnił, że Pekin nie dostarczy sprzętu wojskowego Teheranowi. Chiny wyraziły również zainteresowanie zakupem większych ilości amerykańskiej ropy, co rynek odczytał jako istotny sygnał deeskalacyjny dla globalnych szlaków surowcowych. Kwestia Tajwanu pozostała punktem napięcia: Xi ostrzegł, że popieranie niepodległości wyspy stanowi przekroczenie "czerwonej linii".
📊 Dane makro
Wczorajsze dane o amerykańskiej inflacji producenckiej PPI mocno zaskoczyły w górę: PPI rok do roku wyniosło 6,0% wobec oczekiwanych 4,8%, a miesięczny wzrost sięgnął 1,4% przy konsensusie 0,5%. Reakcja rynku była jednak zaskakująco stonowana, a implikowane prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Fed przed końcem roku oscyluje wokół 33-35%. Opublikowane dziś dane o sprzedaży detalicznej w USA wypadły zgodnie z oczekiwaniami na poziomie 0,5% miesiąc do miesiąca, choć ceny importu wzrosły aż o 1,9% wobec oczekiwanego 1%, a ceny eksportu skoczyły o 3,3% przy konsensusie 1,2%. Polska gospodarka rozczarowała: PKB za pierwszy kwartał 2026 roku wzrósł o zaledwie 0,5% kwartalnie, co było najgorszym wynikiem od Q3 2024, choć konsensus na cały rok wciąż zakłada solidny wzrost rzędu 3,5%.
📈 Indeksy
Wall Street zamknęła dzień mocnymi wzrostami: Dow Jones odzyskał psychologiczny poziom 50 000 punktów, a S&P 500 i Nasdaq ustanowiły nowe historyczne szczyty. W Europie liderem wzrostów był DAX z wynikiem plus 1,3%, wspierany przez Siemensa rosnącego o ponad 3%, przy czym część europejskich giełd była zamknięta ze względu na święto. Na rynkach azjatyckich obraz był niejednoznaczny: koreański KOSPI zyskał 1,8% i umocnił się o blisko 90% od początku roku, natomiast szanghajska giełda straciła 1,5%, a japoński Nikkei 225 osunął się o 1%.
💼 Akcje
Absolutną gwiazdą sesji był Cisco, którego akcje skoczyły o 14-18% po opublikowaniu rekordowych wyników za Q3 roku fiskalnego 2026: przychody wyniosły 15,8 miliarda dolarów, rosnąc o 12% rok do roku, a zamówienia na infrastrukturę AI wzrosły o ponad 50%, co pchnęło roczną prognozę z 5 do 9 miliardów dolarów. Nvidia zyskała ponad 4% na doniesieniach o zezwoleniu USA na sprzedaż chipów H200 dla 10 chińskich spółek, a rynek traktuje udział Jensena Huanga w delegacji do Pekinu jako sygnał odblokowywania jednego z największych adresowalnych rynków. Prawdziwą sensacją był debiut producenta chipów AI Cerebras Systems na Nasdaq: akcje otworzyły się przy 350 dolarach, niemal 90% powyżej ceny IPO wynoszącej 185 dolarów, wyceniając 10-letnią spółkę na ponad 100 miliardów dolarów i czyniąc z niej największe IPO w USA od debiutu Ubera w 2019 roku. Na negatywnym biegunie znalazła się cyfrowa platforma medyczna Doximity, której akcje tąpnęły o 21-23% po rozczarowujących prognozach i cięciach rekomendacji przez szereg banków inwestycyjnych. Pojawił się też nowy czynnik ryzyka dla Apple: Bloomberg doniósł, że OpenAI pracuje już z zewnętrzną kancelarią nad krokami prawnymi przeciwko Apple, argumentując, że integracja ChatGPT z ekosystemem iOS nie przyniosła oczekiwanych korzyści finansowych, co może prowadzić do rewizji dotychczasowego modelu współpracy i podnosi zmienność wokół akcji AAPL.
💱 Waluty
Dolar umacniał się przez cały dzień, wspierany kombinacją pozytywnych sygnałów ze szczytu Trump-Xi oraz danych inflacyjnych PPI: indeks USDIDX zyskał 0,31%, a para EURUSD osłabiła się do poziomu 1,1679. Złoty lekko tracił wobec dolara, a USDPLN wzrósł o 0,20% do 3,6315, natomiast para EURPLN pozostała praktycznie bez zmian. Funt szterling był pod presją, tracąc 0,73% wobec dolara na parze GBPUSD. Wśród walut rynków wschodzących pozytywnie wyróżniały się waluty krajów mocno obciążonych kryzysem energetycznym, takich jak rand południowoafrykański czy won koreański, podczas gdy brazylijski real znalazł się na dnie globalnych zestawień, cierpląc pod wpływem skandalu politycznego wiążącego Flavio Bolsonaro ze sprawą banku Banco Master.
🛢️ Surowce
Miedź dotknęła historycznych szczytów, przekraczając poziom 14 000 dolarów za tonę na giełdzie LME, napędzana przez kryzys dostaw siarki wynikający z blokady Cieśniny Ormuz, spadek wydobycia w Chile o 6% w pierwszym kwartale i chiński zakaz eksportu kwasu siarkowego obowiązujący od 1 maja. Dodatkowym strukturalnym motorem popytu jest infrastruktura AI: centra danych klasy hyperscale pochłaniają od 27 do 33 ton miedzi na każdy megawat mocy, a łączny popyt ze strony tego sektora ma w 2026 roku sięgnąć 475 000 ton. Ropa naftowa utrzymała się powyżej 100 dolarów za baryłkę: WTI zyskał 0,68% do ponad 101 dolarów, a Brent wzrósł o 0,14% do 105,71 dolara. Złoto lekko straciło 0,19% do poziomu 4 679 dolarów za uncję, natomiast srebro odnotowało wyraźną korektę, tracąc ponad 3% do okolic 84,75 dolara za uncję.
₿ Kryptowaluty
Bitcoin był liderem całej tabeli zmian, zyskując 2,68% do poziomu 81 433 dolarów, a pozytywne nastroje objęły cały segment kryptoaktywów. Kluczowym katalizatorem był przełomowy krok legislacyjny w USA: komisja Senatu zatwierdziła projekt ustawy Clarity Act, regulujący strukturę rynku kryptowalut i stanowiący pierwszą kompleksową regulację branży. Akcje spółek powiązanych z kryptowalutami zareagowały dynamicznie: Coinbase wzrósł o 9%, Figure o 9%, Galaxy o 6%, a Strategy i Sharplink zyskały po około 7%.
