Powell sygnalizuje cierpliwość Fed, ale niebezpieczeństwo inflacji rośnie!

Podczas dzisiejszej prezentacji Jerome Powell podkreślił, że Fed przyjmuje podejście „wait and see” i uważnie obserwuje, jak rozwój sytuacji międzynarodowej, przede wszystkim wojna w Iranie oraz związane z nią wstrząsy cen ropy, wpłyną na inflację oraz kondycję gospodarki. To nie były tylko kolejne znane już z poprzednich komunikatów słowa. Sygnał, który padł dziś ze sceny, był bardziej zdecydowany i podkreślał balansowanie pomiędzy gotowością do reagowania a dążeniem do zachowania spokoju w polityce monetarnej. Powell zaznaczył, że Fed jest skłonny patrzeć przez krótkoterminowe wstrząsy cenowe, ponieważ narzędzia polityki pieniężnej działają z opóźnieniem i często nie nadążają za dynamicznymi zmianami cen energii, ale ostrzegł, że cierpliwość ma swoje granice: jeśli podwyżki cen zaczną trwale wpływać na oczekiwania inflacyjne społeczeństwa, bank centralny nie będzie mógł pozostać bierny.
Powell odniósł się również do sytuacji na rynkach finansowych, zauważając, że choć oczekiwania inflacyjne w dużej mierze pozostają zakotwiczone, Fed jest gotów reagować na dane makroekonomiczne oraz sygnały z rynku pracy. W praktyce oznacza to, że choć na razie bank centralny nie sygnalizuje zmian stóp procentowych, każdy odczyt, który wskazywałby na utrzymującą się presję inflacyjną albo pogorszenie warunków na rynku pracy, może szybko zmienić oceny strategii polityki pieniężnej. Dla rynków to kluczowa informacja: Fed nie zamyka sobie drogi do bardziej restrykcyjnej lub łagodniejszej reakcji, zależnie od napływających danych, co wpływa na wyceny aktywów i nastroje na rynkach kapitałowych.
Podczas konferencji Powell poświęcił także uwagę sektorowi private credit i ryzyku, jakie ten segment może stwarzać dla stabilności finansowej. Zaznaczył, że bank centralny uważnie śledzi sytuację, ale na tym etapie nie dostrzega oznak, które wskazywałyby na szerokie zagrożenie systemowe. Ta część wypowiedzi powinna być odbierana jako element, który łagodzi obawy inwestorów przed potencjalnymi problemami w sektorze finansowym, nawet jeśli napięcia geopolityczne i presje inflacyjne wciąż dominują w uwadze rynków.
Cały przekaz Powella jest w istocie wyważony i zachowawczy. Brak deklaracji o natychmiastowej zmianie stóp procentowych w połączeniu z akcentami na obserwację rynku pracy i inflacji sprawia, że działania Fed mogą być odczytywane jako ostrożne oraz dostosowane do niepewności globalnej. Już dzisiaj rynki terminowe częściowo zrewidowały swoje oczekiwania dotyczące przyszłych ruchów stóp procentowych, zwiększając prawdopodobieństwo obniżek w dalszej części roku, a jednocześnie redukując szanse na podwyżki w najbliższym czasie.
W praktyce wszystkie te sygnały mają dziś realny wpływ na rynki finansowe. Nastroje na giełdach pozostają podatne na zmienność, rentowności obligacji reagują na sygnały dotyczące możliwego kierunku polityki pieniężnej oraz oczekiwania inflacyjne, a rynki surowcowe wciąż odzwierciedlają obawy związane z napięciami geopolitycznymi i konsekwencjami wojny w Iranie. W takiej sytuacji inwestorzy powinni przygotować się na okres podwyższonej wrażliwości na dane makroekonomiczne, szczególnie te związane z inflacją, dynamiką zatrudnienia i globalnymi napięciami, które mogą zdeterminować kolejne decyzje banku centralnego. To środowisko sprzyja dyscyplinie inwestycyjnej i uważnej analizie ryzyk, ale jednocześnie oferuje okazje dla tych, którzy potrafią szybko reagować na zmiany sygnałów płynących z Fed oraz szeroko rozumianych rynków globalnych.
