Próba odbicia na US100 po wynikach Tesli

US100 rośnie na fali wyników Tesli📈

Nasdaq odbija się po wczorajszej wyprzedaży na fali przekraczających oczekiwania wyników Tesli za III kwartał 2024, nastrajając inwestorów na sezon wyników technologicnzych spółek tworzących tzw. "Wspaniałą Siódemkę". Indeks zyskuje na ten moment 0,2%, a sama Tesla poszybowała o 17% w górę, plasując się na poziomie 250 USD za akcję

Tesla przebija kluczowe wskaźniki

Wyniki Tesli za III kwartał przekroczyły oczekiwania Wall Street w wielu kluczowych obszarach. O ile przychody wypadły nieco poniżej konsensusu (25,18 USD mld vs 25,43 USD mld oczekiwane), spółka pochwaliły się istotnie poprawionym EPS (0,72 USD vs 0,60 USD oczekiwane). Ponadto wolne przepływy pieniężne urosły do $2,47 mld, zdecydowanie przepojając prognozy ustalone na poziomie 1,61 mld USD.

Akcje producenta samochodów zyskały 10% w obrocie pozazesyjnym, wymazując stratę ok. 2% ze wczorajszej sesji. Drastyczne odwrócenie trendu odzwiercedla entuzjazm inwestorów wobec wydajności operacyjnej Tesli oraz polepszonych wskaźników rentowności.

Wzrost dzięki dywersyfikacji

Sukces rozwoju Tesli wykracza poza jej główną działalność w sektorze motoryzacyjnym. O ile zysk w tymże sektorzy wzrósł o skromne 2% r/r, segment energii oraz magazynowania poszybował o 52% do 2,38 mld USD. Kroku dotrzymały również usłygi odnotowujące 30-procentowy wzrost r/r.

Optymistyczne spojrzenie w przyszłość

Na rynku zaniepokojonym wzrostem sektora technologicznego, prognoza „niewielkiego wzrostu” dostaw pojazdów w 2024 roku przynosi ulgę inwestorom, którzy obawiali się potencjalnych spadków r/r. Produkcja, która dobiła do 7 milionów pojazdów oraz ambitne plany dotyczące Cybertrucka i bardziej przystępnych cenowo modeli sugerują podtrzymanie sprzyjającej dynamiki.

Implikacje dla Magnificent Seven

Pierwsze w serii wyniki spółek "Maginificent Seven" mogą optymistycznie nastroić inwestorów na nadchodzące wyniki pozostałych gigantów technologicznych. Zdolność Tesli do stabilnego generowania zysków oraz operwania na wymagającym rynku to te cechy, których inwestorzy oczekują w obecnym klimacie ekonomicznym.

Oczekiwane EPS dla Alphabet Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Alphabet (spółka-matka Google'a) opublikuje swoje wyniki w przyszłym tygodniu, 29. października.

Oczekiwane EPS dla Microsoft Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Zaraz po Alphabet, 30. października, swoje raporty finansowe przedstawi Microsoft i Meta (spółka-matka Facebooka)

Oczekiwane EPS dla Mety Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Oczekiwania wobec spółek Wspaniałej Siódemki pozostają wysokie, dlatego też mocne wyniki Tesli niejako przynoszą ulgę oczekującym na wyniki inwestorom.

US100 (D1)

Indeks Nasdaq, reprezentowany przez kontrakt US100, obecnie znajduje się powyżej poziomu 78,6% zniesienia Fibonacciego, po wczorajszej nieudanej próbie wybicia w dół. Utrzymanie impetu wzrostowego będzie zależne od pokonania kluczowego oporu na poziomie 20 638, odpowiadającemy największemu tygodniowemu zamknięciu w historii.

W celu przejęcia kontroli przez niedźwiedzie, konieczne będzie najpierw przebicie poziomu 78,6% zniesienia Fibonacciego, a następnie szczytów z połowy sierpnia na poziomie 19 917,81. Te poziomy zapewniały istotne wsparcie podczas trendu wzrostowego, który rozpoczął się pod koniec lipca. Przebicie tych stref wsparcia może doprowadzić do testu 100-dniowych i 50-dniowych średnich kroczących (SMA).

RSI wykazuje oznaki niedźwiedziej dywergencji, z niższymi szczytami i dołkami, podczas gdy MACD również się rozszerza, co sygnalizuje potencjalny niedźwiedzi impet. Mimo to 50-dniowa SMA rozszerza się względem 100-dniowej SMA po byczym przecięciu, co wciąż wskazuje na ukryty byczy impet. Źródło: xStation 5