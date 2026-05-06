Przegląd rynkowy: Doniesienia Axios napędzają Europę, Novo Nordisk gwiazdą dnia❓🚀

Europejskie indeksy giełdowe otwierają środową sesję wyraźnie na plusie — kontrakt na Euro Stoxx 50 (EU50) zyskuje około 2,74%, a niemiecki DAX (DE40) zwyżkuje o 2,51%, co jest odzwierciedleniem globalnej poprawy nastrojów inwestycyjnych. Głównym katalizatorem wzrostów jest postęp w rozmowach pokojowych między USA a Iranem — według doniesień Axios, Waszyngton jest bliski podpisania jednostronicowego memorandum o porozumieniu (MOU), które zakładałoby moratorium na irańskie wzbogacanie uranu, stopniowe zniesienie sankcji oraz otwarcie Cieśniny Ormuz.
Perspektywa deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie uderza bezpośrednio w ceny ropy — zarówno Brent (OIL), jak i WTI (OIL.WTI) tracą ponad 9–10% i notowane są odpowiednio przy poziomach 100,47 i 92,25 USD za baryłkę.Dolar amerykański wyraźnie traci na wartości — indeks USDIDX spada o 0,67% do poziomu 97,70, a para EUR/USD zyskuje 0,64% i notowane jest powyżej 1,1767, co wskazuje na rotację kapitału z aktywów bezpiecznej przystani. Na poziomie sektorowym w Euro Stoxx 50 prym wiodą Industrials (Safran +4,30%, Airbus +2,59%, Siemens Energy +2,32%) oraz Financials (UniCredit +2,82%, ING +2,97%, BNP Paribas +2,61%), podczas gdy Energy wypada najsłabiej — ENI traci 2,44%, a TotalEnergies 1,12%.Sektor technologiczny radzi sobie mieszanie — ASML zyskuje 1,90%, ale Infineon spada 2,02%, a w Consumer Staples przecenia się AB InBev (-3,58%) i Wolters Kluwer jest jednym z największych przegranych dnia (-7,55%).
Tabelka walorów radzących sobie najlepiej i najgorzej podcas dzisiejszej sesji w Europie. Źródło: Dział Analiz XTB HQ
Performance sektorowy Źródło: Dział Analiz XTB HQ
Informacje Spółkowe
Novo Nordisk to bez wątpienia gwiazda dnia. Akcje skaczą nawet o 9,2% po wynikach za Q1 2026, które zdecydowanie przebiły oczekiwania: raportowane przychody wyniosły DKK 96,82 mld (vs. estymata DKK 69,38 mld), EBIT sięgnął DKK 59,62 mld wobec konsensusu na poziomie zaledwie DKK 29 mld, a marża brutto wyniosła 85,9% vs. oczekiwane 81,3%. Kluczowym motorem był Wegovy, zarówno wersja do wstrzyknięcia (sprzedaż DKK 18,24 mld), jak i przełomowa wersja tabletkowa (DKK 2,26 mld w pierwszym kwartale od debiutu w styczniu), która wg CEO Mike'a Doustdara jest „najsilniejszym w historii startującym produktem GLP-1 w USA" i przekroczyła już 200 000 tygodniowych recept. Spółka podwyższyła prognozę na 2026 rok i teraz oczekuje teraz zmiany skorygowanych przychodów w przedziale -4% do -12% w stałych kursach walut (poprzednio: -5% do -13%), co analitycy z Morgan Stanley oceniają jako wciąż konserwatywne założenia sugerujące wynik w górnej połowie widełek.
BMW drożeje nawet o 6%, bo wyniki Q1 2026 mimo powierzchownego miss na poziomie przychodów (EUR 31,0 mld vs. est. EUR 32,2 mld) zaskoczyły pozytywnie na kluczowych liniach: marża EBIT w segmencie Automotive wyniosła 5,0% (powyżej estymaty 4,7%), a przepływy pieniężne były mocno powyżej oczekiwań. JPMorgan i Bernstein podkreślają, że wynik uwzględnia jednorazową rezerwę EUR 300 mln na postępowania prawne — bez niej wyniki byłyby zgodne z konsensusem. Spółka utrzymuje prognozę na 2026 rok i nadal oczekuje marży EBIT w przedziale 4–6%, choć ostrzega przed negatywnym wpływem ceł wynoszącym ok. 1,25 p.p.
Lufthansa zyskuje do 3,5% mimo nominalnej straty w Q2 2026 — kluczowe jest utrzymanie całorocznych prognoz, co zdaniem JPMorgan stanowi pozytywne zaskoczenie, bo rynek wyceniał już ich obniżenie. Przychody wyniosły EUR 8,75 mld (est. EUR 8,49 mld, +7,6% r/r), strata EBIT wyniosła EUR 612 mln wobec oczekiwanej straty EUR 650 mln, a skorygowany wolny przepływ gotówki wzrósł o 65% r/r do EUR 1,38 mld. Ryzykiem pozostaje wyższy rachunek za paliwo — konflikt na Bliskim Wschodzie generuje dodatkowe koszty EUR 1,7 mld w 2026, choć 80% zapotrzebowania na kerozyn jest zabezpieczone hedgingiem. Lufthansa stawia na wyższe ceny biletów i optymalizację sieci, by skompensować ten koszt.
Diageo opublikowało Trading Update za Q3 roku fiskalnego 2026 — raportowane przychody netto wzrosły o 2,3% do 4,5 mld USD, przy organicznym wzroście na poziomie zaledwie 0,3% (wolumen +0,4%, cena/mix -0,1%). Spółka potwierdziła całoroczne prognozy, co rynek przyjął spokojnie — wynik pokazuje stabilizację po wcześniejszych słabszych kwartałach.
Continental zaskoczyło pozytywnie w Q1 2026 — skorygowana marża EBIT skoczyła do 11,9% z 6,6% rok wcześniej, a zysk netto wzrósł do EUR 200 mln z EUR 68 mln w Q1 2025. Sprzedaż grupy wyniosła EUR 4,396 mld (zgodnie z estymową), choć dział opon zanotował lekki spadek do EUR 3,3 mld. Spółka podtrzymuje outlook na 2026 rok mimo niepewności geopolitycznej.
Daimler Truck pokazało solidny popyt w Q1 2026 — zamówienia przychodzące wzrosły do 114 043 jednostek z 76 222 rok wcześniej, a w kluczowym segmencie Trucks North America zamówienia wzrosły aż o 86% r/r. Spółka utrzymuje prognozę skorygowanego EBIT na poziomie EUR 3,2–3,7 mld na cały rok.
