Przegląd rynkowy: Doniesienia Axios napędzają Europę, Novo Nordisk gwiazdą dnia❓🚀

Europejskie indeksy giełdowe otwierają środową sesję wyraźnie na plusie — kontrakt na Euro Stoxx 50 (EU50) zyskuje około 2,74%, a niemiecki DAX (DE40) zwyżkuje o 2,51%, co jest odzwierciedleniem globalnej poprawy nastrojów inwestycyjnych. Głównym katalizatorem wzrostów jest postęp w rozmowach pokojowych między USA a Iranem — według doniesień Axios, Waszyngton jest bliski podpisania jednostronicowego memorandum o porozumieniu (MOU), które zakładałoby moratorium na irańskie wzbogacanie uranu, stopniowe zniesienie sankcji oraz otwarcie Cieśniny Ormuz.

Perspektywa deeskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie uderza bezpośrednio w ceny ropy — zarówno Brent (OIL), jak i WTI (OIL.WTI) tracą ponad 9–10% i notowane są odpowiednio przy poziomach 100,47 i 92,25 USD za baryłkę.Dolar amerykański wyraźnie traci na wartości — indeks USDIDX spada o 0,67% do poziomu 97,70, a para EUR/USD zyskuje 0,64% i notowane jest powyżej 1,1767, co wskazuje na rotację kapitału z aktywów bezpiecznej przystani. Na poziomie sektorowym w Euro Stoxx 50 prym wiodą Industrials (Safran +4,30%, Airbus +2,59%, Siemens Energy +2,32%) oraz Financials (UniCredit +2,82%, ING +2,97%, BNP Paribas +2,61%), podczas gdy Energy wypada najsłabiej — ENI traci 2,44%, a TotalEnergies 1,12%.Sektor technologiczny radzi sobie mieszanie — ASML zyskuje 1,90%, ale Infineon spada 2,02%, a w Consumer Staples przecenia się AB InBev (-3,58%) i Wolters Kluwer jest jednym z największych przegranych dnia (-7,55%).

Tabelka walorów radzących sobie najlepiej i najgorzej podcas dzisiejszej sesji w Europie. Źródło: Dział Analiz XTB HQ

Performance sektorowy Źródło: Dział Analiz XTB HQ

