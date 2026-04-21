Przegląd Rynkowy: Nadzieje na wznowienie rozmów USA-Iran wzmacniają nastroje ⚡

Na europejskiej sesji przeważają dziś lekkie wzrosty: STOXX 600 zyskuje około 0,1%, DE40 rośnie o 0,42%, EU50 o 0,29%, FRA40 o 0,27%, IBEX 35 o 0,70%, a FTSE 100 o 0,13%, podczas gdy ITA40 i SUI20 lekko cofają się. Głównym czynnikiem wspierającym sentyment pozostają nadzieje na wznowienie rozmów USA-Iran i możliwe przedłużenie zawieszenia broni, co podtrzymuje apetyt na ryzyko po słabszym początku tygodnia. Inwestorzy nie wyceniają jednak pełnego scenariusza deeskalacji, bo termin wygaśnięcia rozejmu się zbliża, a ryzyko zakłóceń podaży ropy nadal ciąży szczególnie bardziej energochłonnym gospodarkom Europy.

To dlatego dzisiejsze odbicie ma raczej umiarkowany charakter i bardziej przypomina selektywne domykanie pesymistycznych pozycji niż mocny risk-on. Na rynku walutowym dolar lekko się umacnia, z indeksem USDIDX wyżej o 0,25%, podczas gdy EURUSD spada o 0,23%, co pokazuje, że część kapitału nadal pozostaje po defensywnej stronie rynku. Ropa zachowuje się relatywnie mocno, bo notowania Brent i WTI rosną odpowiednio o 1,08% i 0,99%, choć szersza narracja nadal obraca się wokół możliwego postępu w rozmowach pokojowych. Najlepiej radzą sobie dziś technologia, użyteczność publiczna, energia i finanse, które rosną odpowiednio o 0,96%, 0,91%, 0,61% i 0,59%.

Słabiej wyglądają consumer staples, healthcare i communication services.

Zmiany sektorowe w Europie jeśli chodzi o zwroty intraday. Źródło: Bloomberg Financial Lp

Informacje spółkowe:

Royal Unibrew mocno traci, nawet ponad 20%, po informacji, że z końcem 2028 r. wygaśnie jej licencja na butelkowanie produktów PepsiCo w Danii, Finlandii i krajach bałtyckich, a ten biznes odpowiada za około 13% przychodów netto grupy.

Thales jest pod presją po publikacji danych za I kwartał, bo mimo 27% organicznego wzrostu zamówień w obronności do łącznych 4,65 mld euro, rynek zwrócił uwagę, że całość zamówień była poniżej konsensusu blisko 4,85 mld euro. Jednocześnie Thales potwierdził całoroczne wytyczne, a sprzedaż wzrosła do 5,32 mld euro i była wyższa od oczekiwań analityków, więc reakcja rynku wygląda bardziej na realizację zysków po mocnym rajdzie sektora niż na zmianę długoterminowej historii.

W centrum uwagi pozostaje też Puig, po doniesieniach, że Estée Lauder współpracuje z JPMorgan nad pakietem finansowania rzędu około 5 mld euro dla potencjalnej oferty przejęcia hiszpańskiej grupy.

W Londynie uwagę przyciąga również Associated British Foods, które zdecydowało się wydzielić Primark z biznesu spożywczego i osobno wprowadzić obie firmy na giełdę w Londynie.

Zmienność na innych ważnych instrumentach. Źródło: xStation