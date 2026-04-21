Przegląd Rynkowy: Nadzieje na wznowienie rozmów USA-Iran wzmacniają nastroje ⚡

Na europejskiej sesji przeważają dziś lekkie wzrosty: STOXX 600 zyskuje około 0,1%, DE40 rośnie o 0,42%, EU50 o 0,29%, FRA40 o 0,27%, IBEX 35 o 0,70%, a FTSE 100 o 0,13%, podczas gdy ITA40 i SUI20 lekko cofają się. Głównym czynnikiem wspierającym sentyment pozostają nadzieje na wznowienie rozmów USA-Iran i możliwe przedłużenie zawieszenia broni, co podtrzymuje apetyt na ryzyko po słabszym początku tygodnia. Inwestorzy nie wyceniają jednak pełnego scenariusza deeskalacji, bo termin wygaśnięcia rozejmu się zbliża, a ryzyko zakłóceń podaży ropy nadal ciąży szczególnie bardziej energochłonnym gospodarkom Europy.
To dlatego dzisiejsze odbicie ma raczej umiarkowany charakter i bardziej przypomina selektywne domykanie pesymistycznych pozycji niż mocny risk-on. Na rynku walutowym dolar lekko się umacnia, z indeksem USDIDX wyżej o 0,25%, podczas gdy EURUSD spada o 0,23%, co pokazuje, że część kapitału nadal pozostaje po defensywnej stronie rynku. Ropa zachowuje się relatywnie mocno, bo notowania Brent i WTI rosną odpowiednio o 1,08% i 0,99%, choć szersza narracja nadal obraca się wokół możliwego postępu w rozmowach pokojowych. Najlepiej radzą sobie dziś technologia, użyteczność publiczna, energia i finanse, które rosną odpowiednio o 0,96%, 0,91%, 0,61% i 0,59%.
Słabiej wyglądają consumer staples, healthcare i communication services.
Zmiany sektorowe w Europie jeśli chodzi o zwroty intraday. Źródło: Bloomberg Financial Lp
Informacje spółkowe:
-
Royal Unibrew mocno traci, nawet ponad 20%, po informacji, że z końcem 2028 r. wygaśnie jej licencja na butelkowanie produktów PepsiCo w Danii, Finlandii i krajach bałtyckich, a ten biznes odpowiada za około 13% przychodów netto grupy.
-
Thales jest pod presją po publikacji danych za I kwartał, bo mimo 27% organicznego wzrostu zamówień w obronności do łącznych 4,65 mld euro, rynek zwrócił uwagę, że całość zamówień była poniżej konsensusu blisko 4,85 mld euro. Jednocześnie Thales potwierdził całoroczne wytyczne, a sprzedaż wzrosła do 5,32 mld euro i była wyższa od oczekiwań analityków, więc reakcja rynku wygląda bardziej na realizację zysków po mocnym rajdzie sektora niż na zmianę długoterminowej historii.
-
W centrum uwagi pozostaje też Puig, po doniesieniach, że Estée Lauder współpracuje z JPMorgan nad pakietem finansowania rzędu około 5 mld euro dla potencjalnej oferty przejęcia hiszpańskiej grupy.
-
W Londynie uwagę przyciąga również Associated British Foods, które zdecydowało się wydzielić Primark z biznesu spożywczego i osobno wprowadzić obie firmy na giełdę w Londynie.
Zmienność na innych ważnych instrumentach. Źródło: xStation
Wykres dnia 📈 Bitcoin rośnie i próbuje odwócić trend na wzrostowy (21.04.2026)
PULS GPW: Spokojna sesja w cieniu ważnych danych
PILNE: Mocne ożywienie produkcji przemysłowej w Polsce. Odbicie płac, ale z mniejszą presją cen od przedsiębiorców
Komentarz walutowy: Brytyjski rynek pracy traci impet; BoE bez powodów do podwyżki
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.