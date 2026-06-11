Podsumowanie dnia: „TACO Moment” wspiera odbicie na indeksach

USA
- Po dużych spadkach z ostatnich dni rynki w końcu nabrały oddechu. Indeksy rosną na całej szerokości rynku. Główne indeksy amerykańskiej giełdy zyskują ponad 2%.
- Najważniejszą informacją mogą być, ponownie, wypowiedzi D. Trumpa. Amerykański prezydent w ciągu dnia groził wznowieniem uderzeń po ostatniej eskalacji, jednak w godzinach wieczornych zakomunikował, że zmienił zdanie i odwołał naloty. Scenariusz ten wydawał się być już jednak częściowo wyceniony, ponieważ indeksy i ropa nie reagowały na groźby prezydenta USA na początku sesji.
- Oracle wspiera wyceny sektora, jednak samo traci. Spółka opublikowała wyniki za Q2, w których wykazała duże wzrosty przychodów i zysków powyżej oczekiwań rynku - również w kluczowych sektorach chmury/AI.
- Ogromny CAPEX jednak wystraszył inwestorów i spółka straciła aż 11%.
- Duży CAPEX był ciężarem dla spółki, jednak wsparł szeroki rynek; spółki półprzewodnikowe wróciły do wzrostów na fali potwierdzenia się zobowiązań spółek Hyperscale do dalszych inwestycji.
- Według doniesień WSJ OpenAI ma szykować się na wojnę cenową z Anthropic przed IPO.
- SpaceX ma wejść na giełdę już jutro, a konsensusem rynkowym wydaje się być oczekiwanie ogromnych wzrostów na otwarciu. Optymizm otaczający premierę wspiera cały sektor spółek kosmicznych, które notują wyraźne wzrosty, rzędu nawet 10%. Wśród liderów:
- Mieszane dane PPI oraz umiarkowana słabość rynku pracy.
- Inflacja PPI bazowa spadła do 4,9%, jednak w standardowym ujęciu nastąpił wzrost do 6,5%. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła do 229 tys.
Europa
- Indeksy w Europie zakończyły dzień umiarkowanymi wzrostami, przerywając serię czterech spadkowych sesji. Europejski STOXX 600 zyskał ok. 0,5%.
- EBC podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych, zwiększając stopę depozytową do 2,25%. Decyzja była szeroko oczekiwana i stanowi reakcję na ryzyko utrwalenia się presji inflacyjnej po wzroście cen energii.
- Holandia wybrała spółkę Hensoldt na swojego dostawcę sprzętu do walki radioelektronicznej.
Forex
- Na rynku walutowym siłę pokazują głównie dolar australijski i nowozelandzki, które rosną względem głównych walut o 0,2–0,4%.
Towary
- Ropa testuje poziom 90 USD, tracąc prawie 5% po deeskalacyjnych komentarzach ze strony D. Trumpa.
- Wzrost zapasów gazu, sprowadził ceny niżej. NATGAS testuje poziom 3$.
- Zyskuje Złoto (+2%) oraz Srebro (+4%). De-eskalacja na bliskim wschodzie implikuje łagodniejszą politykę monetarną, co będzie wspierać metale szlachetne.
- Wśród towarów rolnych najbardziej rośnie cukier – o ponad 3%. Jest to pokłosie opublikowanych dziś prognoz podaży i popytu.
Krypto
- Powrót wzrostów uderza ze zdwojoną siłą w rynek krypto. Istotne wzrosty na całej szerokości rynku.
- Bitcoin rośnie o 3,5% i wraca do poziomu 63,000 USD
- Ethereum rośnie o ponad 4% i osiąga pułap powyżej 1650 USD
- Solana zyskuje prawie 7% i wraca do poziomu 66 USD
Wall Street odrabia straty 🚨📈
US OPEN: Odreagowanie spadków, Trump grozi wznowieniem walk z Iranem
PILNE: Trump zapowiada atak na Iran. Ropa odbija o 2%
📆Czy podwyżka EBC umocni euro?
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