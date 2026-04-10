Przegląd rynkowy: Ostrożne wzrosty na akcjach przed weekendem, dolar traci 5. sesję z rzędu 🔍 (10.04.2026)

Rynki i spółki:
Indeksy w Europie zmierzają do końca tygodnia ostrożnymi wzrostami, odzwierciedlając unoszącą się niepewność wobec trwałości obowiązującego zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie.
W Europie Zachodniej największe wzrosty obserwujemy w Amsterdamie (NED25: +0,75%), gdzie indeks AEX napędzają przede wszystkim spółki technologiczne (ASML: 1,9%, ASM: +2%). We Francji (FRA40: +0,5%) wyróżniają się spółki luksusowe (Hermès: +2,15%, Kering: +2,25%), jednak na szczycie znajduje się dzisiaj STMicroelectronics (+3,1%). Kontrakty na niemiecki DAX zyskują nieco mniej (DE40: +0,4%), głównie za sprawą wyprzedaży Rheinmetall (-6,25%) po podaniu informacji na temat rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą.
Indeks dolara traci 5. sesję z rzędu (USDIDX: -0,1%) przez spadek ryzyka geopolitycznego i inflacyjnego. Najmocniejszymi walutami dzisiejszej sesji są frank szwajcarski (USDCHF: -0,13%), funt brytyjski (GBPUSD: +0,14%) oraz euro (EURUSD: +0,1%). Korekcie ulega za to dolar nowozelandzki (NZDUSD: -0,25%), który traci wsparcie ostatnich jastrzębich komentarzy szefowej RBNZ.
Złoto wciąż stoi w miejscu przy 4766 USD za uncję, natomiast srebro dodaje marginalne 0,7% do 75,70 USD za uncję.
Kering SA (właściciel Gucci) ma powołać do zarządu Marie-Hélène Chenut (byłą dyrektor Chanel) oraz Laurenta Kleitmana (CEO Mandarin Oriental). Zastąpią oni Yonkę Dervisoglu i Maureen Chiquet. Decyzja, kontrolowana przez rodzinę Pinault, zapadnie 28 maja. Nowi kandydaci wnoszą unikalne doświadczenie z sektorów haute couture, perfum oraz luksusowego hotelarstwa.
Zmienność na giełdach w Europie. Straty kumulują się w sektorze naftowym. Źródło: xStation5
Gospodarka i Polityka:
Szefowa Fed San Francisco Mary Daly oświadczyła, że “obniżki wciąż są możliwe”, jeśli konflikt w Iranie zostanie szybko rozwiązany.
Inflacja CPI w Niemczech pokryła się z oczekiwania, wzrastając z 1,9% w lutym do 2,7% w marcu. Odczyt okazał się najwyższy od stycznia 2024 i jest wypadkową gwałtownego skoku cen surowców energetycznych i produktów pochodnych (+7,2% r/r). Podrożało przede wszystkim paliwo (+20% r/r), natomiast ceny energii dla gospodarstw spadł 1,2% pomimo droższego oleju grzewczego. Odczyt bazowy wyniósł 2,5%.
Główny ukraiński negocjator z Rosją, Kyrylo Budanov, stwierdził, że widzi progres w stronę potencjalnego porozumienia. Zdaniem Budanova Rosja również chce zakończyć wojnę. Kreml podał, że “pokój może mieć miejsce dzisiaj, jeśli Ukraina podejmie decyzję”.
Przedstawiciel USA ds. handlu międzynarodowego, Jamieson Greer, stwierdził, że relacje z Chinami są poprawne, ale mogą się skomplikować jeśli Państwo Środka zaangażuje się w kwestię Iranu.
