Przegląd Rynkowy: Stonowana sesja w Europie. Przemysł rozczarowuje, inflacja stopniowo hamuje

Koniec tygodnia na europejskich rynkach przynosi sporą porcję publikacji makroekonomicznych, które wskazują na mieszany obraz gospodarki regionu na początku roku. Dzisiejsza sesja na europejskich parkietach przebiega jednak w wyjątkowo spokojnej atmosferze, a inwestorzy wydają się przyjmować ostrożną postawę przed weekendem. Wśród najważniejszych odczytów znalazły się dane o PKB i produkcji przemysłowej w Wielkiej Brytanii, inflacji w kilku gospodarkach Europy oraz produkcji przemysłowej dla całej strefy euro. Większość głównych indeksów giełdowych w Europie oscyluje dziś w pobliżu wczorajszych poziomów zamknięcia. Niemiecki DAX porusza się blisko poziomów odniesienia, podczas gdy francuski CAC40 traci ponad 0,1%. Na drugim biegunie znajduje się hiszpański IBEX, który zyskuje ponad 0,3%, oraz brytyjski FTSE 100 zyskujący ponad 0,1%. Wielka Brytania: Gospodarka w styczniu praktycznie się zatrzymała. PKB nie zmienił się w ujęciu miesięcznym i wyniósł 0,0% m/m wobec prognoz na poziomie 0,2%, choć w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 0,8%. Jednocześnie produkcja przemysłowa spadła o 0,1% m/m, co wskazuje na wciąż kruchą kondycję sektora przemysłowego, mimo niewielkiego odbicia w przetwórstwie. Pozytywnym zaskoczeniem okazał się natomiast bilans handlowy, gdzie deficyt zmniejszył się do 14,45 mld GBP.

Szwecja: Stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 8,8% z 8,6% wcześniej. Dane sugerują pogorszenie sytuacji na rynku pracy i wskazują na utrzymującą się słabość aktywności gospodarczej.

Rumunia: Inflacja konsumencka spowolniła w lutym do 9,3% r/r z 9,6% miesiąc wcześniej, pozostając jedną z najwyższych w regionie. Jednocześnie produkcja przemysłowa spadła w styczniu o 3,3% m/m, znacznie mocniej od oczekiwań, co wskazuje na wyraźne pogorszenie aktywności w sektorze przemysłowym.

Węgry: Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 1,5% m/m, jednak w ujęciu rocznym pozostaje niższa o 2,5%. Dane sugerują krótkoterminowe odbicie po wcześniejszym osłabieniu aktywności w przemyśle.

Francja: Finalne dane potwierdziły umiarkowany wzrost inflacji w lutym. Wskaźnik CPI wyniósł 0,9% r/r, a HICP 1,1% r/r. Odczyty wskazują na utrzymującą się bardzo ograniczoną presję cenową w drugiej największej gospodarce strefy euro.

Słowacja: Inflacja spadła w lutym do 3,7% r/r z 4,0% miesiąc wcześniej, co potwierdza stopniowe wygasanie presji inflacyjnej w gospodarce.

Hiszpania: Finalne dane potwierdziły stabilizację inflacji na poziomie 2,3% r/r według CPI oraz 2,5% r/r według HICP, czyli w pobliżu celu inflacyjnego Europejskiego Banku Centralnego.

Polska: Inflacja CPI w lutym wyniosła 2,1% r/r, zgodnie z wcześniejszym szacunkiem. Dane potwierdzają utrzymywanie się dynamiki cen blisko celu inflacyjnego banku centralnego.

Włochy: Produkcja przemysłowa spadła w styczniu o 0,6% m/m, wyraźnie poniżej oczekiwań rynkowych zakładających odbicie. Odczyt podkreśla utrzymującą się słabość sektora przemysłowego we włoskiej gospodarce.

Strefa euro: Produkcja przemysłowa spadła w styczniu o 1,5% m/m oraz 1,2% r/r, znacznie poniżej oczekiwań rynkowych. Dane wskazują na wyraźne pogorszenie aktywności przemysłowej w regionie na początku roku. Źródło: xStation5 Źródło: xStation5 Dzisiejsze publikacje wskazują na utrzymującą się słabość europejskiego sektora przemysłowego oraz umiarkowaną aktywność gospodarczą na początku roku, przy jednoczesnym stopniowym wygasaniu presji inflacyjnej w wielu gospodarkach regionu. Taki zestaw danych może wspierać scenariusz dalszego łagodzenia polityki monetarnej w Europie w kolejnych kwartałach, szczególnie jeśli słabsza aktywność w przemyśle zacznie wyraźniej przenosić się na szerszą gospodarkę. Wiele zależeć będzie jednak również od sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie. Ewentualna deeskalacja konfliktu mogłaby przełożyć się na spadek cen ropy, potencjalnie poniżej poziomu 100 USD za baryłkę, co dodatkowo ograniczyłoby presję inflacyjną i poprawiło perspektywy dla europejskiej gospodarki.

