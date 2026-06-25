Przegląd rynkowy: Wzrosty na rynkach po silnych danych Microna

Po wtorkowej wyprzedaży napędzanej przez sektor półprzewodników pod znakiem zapytania stanęła przyszłość hossy napędzanej przez spółki z szeroko pojętego systemu AI. Zaplanowana na środowy wieczór publikacja danych kwartalnych przez Microna nabrała więc szczególnego znaczenia.
Raport technologicznego giganta przebił już i tak mocno wyśrubowane oczekiwania.
- Skorygowany zysk na akcję (EPS) sięgnął $25,11. To wynik nie tylko lepszy od oczekiwań ($20,20), ale i przeszło dwukrotnie wyższy od tego, co spółka odnotowała zaledwie 3 miesiące wcześniej.
- Niemal równie imponujący okazał się wzrost przychodów. W II kwartale wyniósł on $23,9 mld, w III zaś $41,5 mld.
To dane istotne nie tylko dla akcji spółki (które wzrosły na pre-markecie o blisko 19%), ale i dla szerszego rynku, pozwalają bowiem nadal wierzyć w opowieść o rentowności gigantycznych inwestycji związanych z sektorem AI.
Wykres 1: Heatmapa dla Euro Stoxx 50 (25.06.2026)
Źródło: XTB Research, 25.06.2026
Spółki
Nie może dziwić więc, że spośród wszystkich spółek w Euro Stoxx 50 najmocniej rosną Infineon Technologies (+5,6%) oraz ASML Holding (+4,6%), spółki zajmujące się produkcją kolejno zaawansowanych półprzewodników i maszyn fotolitograficznych.
Wykres 2: Zwycięzcy i przegrani w Euro Stoxx 50 (25.06.2026)
Źródło: XTB Research, 25.06.2026
Obie firmy są fundamentami europejskiego sektora technologicznego, pełniąc w nim odmienne, ale wzajemnie uzupełniające się role:
- ASML Holding dostarcza maszyny, które pozwalają producentom chipów nanosić niewyobrażalnie drobne wzory na wafle krzemowe. Jest monopolistą w zakresie systemów litografii EUV, bez których wytworzenie nowoczesnych procesorów do smartfonów czy systemów AI byłoby niemożliwe.
- Infineon Technologies koncentruje się na projektowaniu i produkcji samych półprzewodników. Jest liderem w segmencie elektroniki mocy, mikrokontrolerów oraz czujników, które odpowiadają za "inteligencję" nowoczesnych samochodów elektrycznych czy systemów automatyki przemysłowej.
Indeksy
Dzięki silnym poprawie sentymentu opartej na silnych wzrostach w sektorze zaawansowanych technologii, mocno zyskują najważniejsze europejskie indeksy giełdowe. Wspomniany wyżej paneuropejski Euro Stoxx 50 umacnia się o 0,8%, zwiększając swój łączny zysk w 2026 r. do 18,5%.
Wykres 3: Dashboard dla Euro Stoxx 50 (25.06.2026)
Źródło: XTB Research, 25.06.2026
Umacnia się także niemiecki DAX (+1%), francuski CAC 40 (+0,7%), brytyjski FTSE 100 (+0,9%) oraz polski WIG20 (+1,4%).
Kontrakty futures sugerują także, że na zielono powinna otworzyć się amerykańska giełda.
Geopolityka
W ostatnich dniach kwestie geopolityczne zeszły na dalszy plan. Trwają prace nad podpisaniem ostatecznego porozumienia na co obie strony mają czas do 21 sierpnia. Z wcześniejszych doświadczeń wiemy jednak, że deadline’y ustalane przez prezydenta Trumpa mają to do siebie, że lubią być elastyczne – przesadnie nie przywiązywalibyśmy się więc do tej daty.
Informacje przełomowe wciąż mają znaczny potencjał do wywołaniu na rynkach wysokiej zmienności. Poprzeczka dla ich “przełomowości” jest jednak zawieszona znacznie wyżej, niż w pierwszych tygodniach konfliktu. Rynek oczekuje konkretnych działań i pieczołowicie śledzi to, czy w Cieśninie Ormuz ruch rzeczywiście zostanie przywrócony do stanu bliskiego normalności.
Surowce energetyczne
W obliczu braku negatywnych nagłówków, spadki kontynuują kluczowe surowce energetyczne.
- Do $73 za baryłkę spada ropa naftowa Brent.
- Za mniej niż $70 kupimy zaś baryłkę ropy naftowej WTI.
Wykres 4: OIL [D1] (29.10 - 25.06)
Źródło: xStation, 25.05.2026
Dane makroekonomiczne
Za nami publikacja kluczowych danych dot. inflacji PCE ze Stanów Zjednoczonych. Obyło się bez większego zaskoczenia, a wyceny podwyżek stóp procentowych Fedu uległy jedynie skromnej rewizji w dół.
Zarówno miara główna, jak i bazowa okazały się zgodne z oczekiwaniami w ujęciu rocznym:
- Główna PCE: 4,1%.
- Bazowa PCE: 3,4%.
Wykres 5: Inflacja PCE w Stanach Zjednoczonych (2006 - 2026)
Źródło: XTB Research, 25.06.2026
Nieznaczne zaskoczenie odnotowaliśmy tylko w ujęciu miesięcznym – i to w zakresie mniej istotnej w chwili obecnej głównej miary.
- Główna PCE: 0,4% (konsensus: 0,5%).
- Bazowa PCE: 0,3%.
Uwaga zwróciła się więc w stronę innych odczytów, które opublikowane zostały o tej samej porze.
- Szczególnie ciekawa wydaje się rewizja dynamiki PKB za I kwartał z 1,6% w ujęciu zannualizowanym do 2,1%.
- Miłym zaskoczeniem jest także wyższy od oczekiwań wzrost dochodów oraz wydatków konsumenckich w maju (oba w górę o 0,7% w ujęciu miesięcznym).
Wykres 6: PKB i dynamika PKB w Stanach Zjednoczonych (2000 - 2026)
Źródło: XTB Research, 25.06.2026
Rynek walutowy
Wysokie oczekiwania, które inwestorzy pokładali w publikacji dzisiejszego raportu inflacyjnego w USA nie zostały spełnione. Odczyt nie okazał się przełomowy, a kwestia podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych wciąż pozostaje otwarta.
Para EURUSD po 2,5-proc. spadku na przestrzeni ostatniego tygodnia, pozostaje więc dziś stabilna, oscylując w okolicach 1,135.
Większej zmienności nie obserwujemy także na złotym. Kurs EURPLN to obecnie nieco ponad 4,28, USDPLN zaś niespełna 3,77
Wykres 7: EURUSD [H1] (02.06 - 25.06)
Źródło: xStation, 25.06.2026
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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB
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PILNE: Amerykańskie akcje mocno w górę po mocnych danych PKB z USA💥
📉 EURUSD poniżej 1,135
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