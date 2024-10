Przegląd surowcowy - Ropa, srebro, gaz, kakao (10.09.2024)

Ropa:

OPEC+ decyduje się na opóźnienie wzrostu produkcji o dwa miesiące. Oznacza to, że podaż ze strony kartelu przyrośnie teoretycznie o 180 tys. brk na dzień, zamiast 540 tys. brk na dzień

Sondaż Platts wskazuje na to, że produkcja ropy w OPEC+ obniżyła się o 300 tys. brk na dzień, głównie przez spadki produkcji w Libii. Libia w dalszym ciągu wstrzymuje eksport ze swoich portów. Nadprodukcja ze strony krajów z limitami wynosiła 327 tys. brk na dzień. Nadprodukcja wynika przede wszystkim ze strony Iraku (+0,4 mbd)

Analityk Kpler wskazuje, że ropę libijską łatwo zastąpić ropą WTI z USA, która ma bardzo podobne parametry. Wobec tego nie można wykluczyć zwiększenia popytu na amerykańską ropę w najbliższych tygodniach.

W samym sierpniu import ropy WTI wzrósł do poziomu niemal 1,5 mln brk/d, co stanowi niemal 25% odbicie w ujęciu miesięcznym

Patrząc na krzywą terminową, a konkretnie na różnicę najbliższych kontraktów widzimy potencjalny sygnał nadmiernego wyprzedania na ropie Brent. Różnica spadła do poziomu 0,4 USD, co w ostatnich tygodniach dwukrotnie generowało sygnał wyprzedania

Brakuje jednak sporo do sygnałów z 2022 czy 2023, kiedy różnica między kontraktami (backwardation) spadała do poziomów 0,1-0,3 USD.

W przypadku ropy WTI różnica między kontraktami wynosi 0,7 USD, a sygnał nadmiernego wyprzedania był generowany przede wszystkim w okolicach 0,2-0,3 USD

Z kolei zachowanie crack spread i ropy WTI może wskazywać, że ceny ropy dostosowały się do spadających marż. Odbicie crack spreadu z okolic poziomu 15-16 USD może być również sygnałem ożywienia

Na ropie Brent możemy obserwować sygnał nadmiernego wyprzedania, co może oznaczać, że wsparcie znajduje się w zakresie 70-72 USD/MMBTU. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Ropa WTI dostosowała się do crack spreadu. Przy nieco niższych cenach ropy przetwórcy mogą uzyskiwać teraz nieco wyższe marże, co może skłonić ich do większego zakupu ropy w najbliższych tygodniach. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Zapasy produktów ropopochodnych spadły do okolic 5 letniego minimum oraz poziomów z zeszłego roku. Jeśli w kolejnych tygodniach zauważymy kontynuację spadków, może to oznaczać, że rynek paliw w USA znajduje się wciąż w deficycie i może to sugerować zbyt niskie ceny. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Ropa Brent spadła do bardzo ważnej strefy popytowej w zakresie 69-73 USD za baryłkę. Testowane są obecnie lokalne dołki z marca 2022 roku. Przebicie tych poziomów może skłonić do spadków w kierunku 66 USD oraz do zniesienia 61.8 całej fali wzrostowej od 2020 do 2022 roku. Niemniej na ten moment pojawiają się fundamentalne przesłanki wskazujące na to, że ropa została już nadmiernie wyprzedana. Źródło: xStation5

Srebro:

Najnowszy raport Silver Institute pokazuje, że deficyt w zeszłych latach był znacznie większy, niż początkowo sądzono. Deficyt na ten rok również ma być dosyć znaczący i ma wynosić ponad 6 ton

Srebro doświadcza zdecydowanie większej zmienności w porównaniu do złota, co może mieć związek wciąż z ograniczonym popytem inwestycyjnym na srebro. Od ostatniego szczytu srebro straciło ok. 8% swojej wartości, natomiast w przypadku złota cena straciła niecałe 2% swojej wartości

Pozycje spekulacyjne netto na srebrze pozostają na względnie wysokim poziomie, w okolicach szczytów z 2020 i 2021 roku. Warto jednak zauważyć, że redukowane są zarówno krótkie jak i długie pozycje, co nie sprzyja wzrostom cen. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce na rynku złota, gdzie pozycje długie są wciąż bardzo wysoko.

W ostatnim czasie obserwujemy zdecydowanie mocniejszą korelację między srebrem oraz miedzią, co jest oczywiście powiązane z ponad 50% wykorzystaniem srebra w przemyśle oraz tym, że srebro wydobywane jest razem z miedzią. Warto jednak pamiętać, ze na rynku srebra obserwujemy deficyt, natomiast w przypadku miedzi nie jest to takie jednoznaczne (obserwujemy deficyt rudy, ale samej miedzi rafinowanej jest dużo, co wynika ze sporego odzysku)

Jeśli wsparcie na miedzi znajduje się w zakresie 8500-8600, oznacza to, że ceny srebra nie powinny też zanurkować mniej niż do 26,5 USD/oz, jeśli nie dojdzie do zmiany fundamentów lub sytuacji rynkowej.

Silver Institute pokazuje, że w poprzednich latach deficyt na rynku był większy niż początkowe estymacje. Jednocześnie w 2024 roku deficyt ma wynieść niemal 7 tys. ton, co jest związane z rosnącym popytem ze strony przemysłu. Popyt inwestycyjny pozostaje nieco przytłumiony patrząc na mocny 2022 roku. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

ETFy zaczęły kupować srebro w lipcu, ale w ostatnim czasie pozostają raczej bierne. Niemniej rozpoczęcie obniżek stóp procentowych przez Fed może zmienić tę sytuację, tak jak było to w 2020 roku. Źródłó: Bloomberg Finance LP, XTB

Nie obserwujemy obecnie presji wzrostowej ze strony spekulantów na rynku srebra. Spadek open interest zazwyczaj nie jest pozytywny dla danego instrumentu. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Sezonowość na srebrze wskazuje na możliwe dalsze spadki w kolejnych 2 tygodniach. Jednocześnie obserwujemy zdecydowanie większą korelację ceny srebra z miedzią niż z ceną złota. Jeśli srebro i złoto spadną w najbliższym czasie zgodnie z sezonowością, niższe poziomy mogą wydawać się być atrakcyjne, biorąc pod uwagę długoterminowe zachowanie cen srebra po poprzednich obniżkach stóp procentowych ze strony Fed. Źródło: xStation5

Gaz

Cena gazu wzrosła bardzo mocno na koniec poprzedniego tygodnia osiągając niemal poziom 3,3 USD/MMBTU, zamykając się najwyżej od pierwszej połowy lipca. Niemniej cena otwiera się wyraźną luką spadkowa na początku nowego tygodnia.

Wzrost cen w zeszłym tygodniu to m.in. kolejny niski przyrost zapasów, który wywołuje spadek zapasów komparatywnych

Mimo wszystko stan zapasów pozostaje na bardzo wysokim poziomie, wyraźnie powyżej 5 letniej średniej

Stan wypełnienia magazynów w Europie to ponad 90%, choć w ostatnim czasie obserwujemy zwiększoną presję na wzrost cen gazu TTF. Ceny te pozostają jednak poniżej 40 EUR/MWh. W zeszłym roku w okresie lipiec-październik ceny tego gazu wzrosły od ok. 20 do 50 EUR/MWh, co również sprzyjało umiarkowanym wzrostom na rynku gazu amerykańskiego

Zapasy w USA spadają już wyraźnie poniżej 5 letniego maksimum, ale wciąż znajdują się powyżej 5 letniej średniej oraz powyżej poziomów z zeszłego roku. Chociaż poziom zapasów w Europie oraz w USA przed sezonem zimowym wydaje się być bezpieczny, nie można wykluczyć znacznego zwiększenia zmienności w przypadku wystąpienia anomalii pogodowych w okresie jesienno-zimowym. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Pozycje netto na gazie odbiły się od długoterminowej średniej. Obserwujemy stabilizację ilości pozycji krótkich, ale w ostatnim czasie redukowane były pozycje długie. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Ceny gazu pozostają w trendzie wzrostowym i wciąż w grze pozostaje potencjalna formacja odwróconej głowy z ramionami z linią szyi w okolicach przy 2,82 USD/MMBTU. W najbliższym czasie może dojść do przecięcia średniej 50 SMA. Poprzednio, kiedy mieliśmy taką sytuację cena znajdowała się 3 tygodnie w konsolidacji przed bardzo mocnym wybiciem w górę. Należy jednak pamiętać, że zbliżające się rolowanie w przyszłym tygodniu będzie wynosiło przynajmniej ok. 10%. Źródło: xStation5

Kakao

Cena kakao wyraźnie straciła w poprzednim tygodniu i w perspektywie ostatnich 3 miesięcy cena traci już 25% (biorąc pod uwagę również rolowania kontraktów terminowych)

Cena broni ważnego poziomu wsparcia 7000 USD za tonę

W najbliższych tygodniach rozpoczną się zbiory kakao w tzw. sezonie właściwym w krajach Afryki Zachodniej. Dane z pierwszych dostaw pokażą,jak wygląda sytuacja względem poprzedniego roku i pozwolą ocenić poziom potencjalnego deficytu lub nadpodaży w sezonie 2024/2025.

Analitycy firmy BMI związanej z rynkiem surowców rolnych wskazują na poprawę pogody w krajach Afryki Zachodniej, co ma wpłynąć na dobre wyniki zbiorów. Może to oznaczać kontynuację trendu spadkowego. Warto jednak pamiętać, że z krzywej terminowej wynika dalszy spadek w kierunku 5000-6000 USD za tonę w przyszłym roku

Długoterminowa sezonowość związana z rozpoczęciem zbiorów sugeruje spadki cen w najbliższych tygodniach i odbicie w samej końcówce roku. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Cena odbija od ważnego wsparcia w okolicach 7000 USD za tonę, ale przed nami spadkowa linia trendu oraz zniesienie 50.0 przy którym może dojść potencjalnie do realizacji zysków z ostatniego odbicia. Źródło: xStation5