Pszenica odbija 10% z sierpniowych minimów, wsparta słabymi zbiorami w Europie 📈

S艂absze ni偶 oczekiwano zbiory w ca艂ej Europie podnios艂y grudniowe kontrakty terminowe na pszenic臋 w Chicago na CBOT (WHEAT). Ceny wzros艂y o ponad 1% dziennie, kontynuuj膮c wzorzec "odwr贸cenia trendu" w obliczu poprawiaj膮cych si臋 wska藕nik贸w technicznych i fundamentalnych. Nowa struktura rynku ma potencja艂, aby wywiera膰 dalsz膮 presj臋 na sprzedaj膮cych na kr贸tko. Raport Commitment of Traders (CoT) z 27 sierpnia sygnalizuje pokrywanie kr贸tkich pozycji przez spekulant贸w oczekuj膮cych dalszych spadk贸w cen.

Zarz膮dzaj膮cy funduszami trzymali du偶e zak艂ady na spadki podczas ryzykownych letnich miesi臋cy, ale teraz s膮 cz臋艣ciowo zmuszeni do pokrywania kr贸tkich pozycji. 殴r贸d艂o: Commitment of Traders

UE, Rosja i region Morza Czarnego zg艂osz膮 w tym roku ni偶sz膮 produkcj臋 pszenicy. Produkcja pszenicy u偶ytkowej w UE spad艂a z 121 tys. ton do 116 tys. ton, wed艂ug obecnych prognoz. Badania Argus r贸wnie偶 obni偶y艂y prognozy dla upraw we Francji do 25,17 mln ton w tym roku (o 23% mniej w uj臋ciu rocznym). Ukraina r贸wnie偶 skomentowa艂a, 偶e produkcja mo偶e spa艣膰 o 15% z obecnych poziom贸w. Prawdopodobnie eksport z USA b臋dzie solidny, w obliczu ni偶szej poda偶y w艣r贸d g艂贸wnych eksporter贸w.聽聽

Produkcja pszenicy w Europie prawdopodobnie b臋dzie ni偶sza w tym roku. 殴r贸d艂o: Hightower Report

Ko艅cowe zapasy g艂贸wnych eksporter贸w spadaj膮 trzeci rok z rz臋du, podczas gdy zapasy w USA s膮 nadal solidne. 殴r贸d艂o: Hightower Report

WHEAT (interwa艂 H1)

殴r贸d艂o: xStation5