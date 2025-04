Pszenica zyskuje 3% na fali suszy w USA i obaw o eksport z Rosji 📉

Kontrakty terminowe na pszenic臋 na gie艂dzie Chicago Board of Trade (WHEAT) rosn膮 dzi艣 o niemal 3%, osi膮gaj膮c kluczowy poziom techniczny w obliczu utrzymuj膮cych si臋 globalnych napi臋膰 handlowych. Co jeszcze wa偶niejsze, ameryka艅scy rolnicy do艣wiadczaj膮 obecnie ciep艂ej i suchej pogody, co umo偶liwia wczesne zasiewy, ale jednocze艣nie ogranicza ca艂kowity potencja艂 zasiew贸w pszenicy. Stres suszowy nasila si臋 w przypadku pszenicy ozimej twardej na r贸wninach USA, a prognozy wskazuj膮 na kolejne 10鈥12 dni bezdeszczowej i gor膮cej pogody.

Rosyjscy producenci pszenicy zostali dotkni臋ci opadami gradu, co pog艂臋bia istniej膮ce problemy suszowe i ogranicza dost臋pno艣膰 rosyjskiej pszenicy na eksport.

Ceny pszenicy zyskuj膮 r贸wnie偶 na optymizmie popytowym ze wzgl臋du na suche warunki w regionie Morza Czarnego, wed艂ug analizy AgResource cytowanej przez Bloomberga.

Nie tylko pszenica, ale tak偶e kontrakty terminowe na soj臋 na CBOT rosn膮 dzi臋ki niespodziewanemu popytowi spoza Chin.

Obecnie poda偶 pszenicy w USA wzros艂a dzi臋ki zwi臋kszonemu importowi, kt贸ry osi膮gn膮艂 najwy偶szy poziom od sezonu 2017/18, podczas gdy prognozy eksportu zosta艂y zrewidowane w d贸艂. Zapasy ko艅cowe pszenicy w USA maj膮 by膰 o 22% wy偶sze rok do roku.

艢rednia sezonowa cena sprzeda偶y pszenicy w USA pozostaje na poziomie 5,50 USD za buszel. Globalnie, zar贸wno poda偶, jak i handel pszenic膮 maj膮 si臋 zmniejszy膰 (ni偶sza produkcja w UE, spowolnienie eksportu z Rosji i Australii). Mimo to globalne zapasy ko艅cowe nieznacznie wzros艂y, ale pozostaj膮 na najni偶szym poziomie od sezonu 2015/16.

Wczoraj ceny pszenicy na CBOT nieznacznie spad艂y w reakcji na wy偶sze szacunki zapas贸w pszenicy w USA wed艂ug USDA. Zapasy ko艅cowe pszenicy w USA zosta艂y podniesione o 27 mln buszli do poziomu 846 mln buszli. Raport okaza艂 si臋 wy偶szy od prognoz, co by艂o efektem wzrostu importu o 10 mln buszli, obni偶enia eksportu o 15 mln buszli oraz redukcji zapas贸w przeznaczonych na zasiew o 2 mln buszli. USDA podnios艂o r贸wnie偶 prognozy globalnych zapas贸w ko艅cowych o 0,62 mln ton do poziomu 260,70 mln ton.

WHEAT (interwa艂 H1)

殴r贸d艂o: xStation5