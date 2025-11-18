Puls GPW: Warszawski parkiet pod presją. Rynki w trybie risk-off

Dziś na warszawskiej giełdzie obserwujemy kolejny dzień spadków, kontynuując trend widoczny od kilku dni. Rynek pozostaje w systemie „risk-off”, co widać zarówno w notowaniach głównych indeksów, jak i w wycenach polskich spółek. Kapitał rotuje z aktywów bardziej ryzykownych do bezpieczniejszych, co przekłada się na osłabienie popytu na akcje, szczególnie w sektorach wrażliwych na zmienność i regulacje, takich jak energetyka czy finanse. Inwestorzy coraz częściej poszukują stabilności i ochrony kapitału, co jest typowe w okresach rosnącej niepewności na rynkach globalnych.
W efekcie na godzinę 13:55 WIG20 traci około około 2,2%, schodząc poniżej 2.900 punktów. Podobną tendencję widać w przypadku innych głównych indeksów, WIG, mWIG40 i sWIG80 notują spadki około dwóch procent. Największe straty odnotowują spółki energetyczne, na przykład PGE traci prawie 8 procent, co pokazuje, że w obecnej fazie rynku najbardziej wrażliwe są firmy zależne od regulacji i zmian w polityce cen energii.
Na warszawskiej giełdzie spadki wpisują się w szerszy kontekst europejski i globalny, podobna ostrożność panuje na rynkach zachodnich, co potwierdza, że polski parkiet nie działa w izolacji. W tle pozostają również czynniki makroekonomiczne i regulacyjne, które mogą wpływać na nastroje inwestorów, w tym potencjalne zmiany w opodatkowaniu sektora bankowego, rosnące koszty finansowania oraz presje fiskalne.
Trend spadkowy obserwowany w ostatnich dniach jest naturalną konsekwencją rotacji kapitału w kierunku bezpieczniejszych aktywów i odzwierciedla niechęć do ryzyka w obecnym otoczeniu rynkowym. Nawet solidne wyniki finansowe spółek nie zawsze chronią rynek przed presją zewnętrznych czynników, co widać w przypadku GPW, która, choć prezentuje mocne fundamenty i wzrost obrotów, obecnie nie jest odporna na globalny sentyment inwestorów.
Dzisiejszy sentyment na rynku kontraktów na indeks WIG20 jest wyraźnie negatywny, a rynki działają w trybie „risk off”. Obserwujemy odpływ kapitału z krajowego rynku, co pogłębia korektę notowań indeksu i prowadzi do dalszych spadków. Po próbach utrzymania się blisko kluczowego poziomu 3000 punktów kurs zaczął wyraźnie spadać, przełamując ten poziom i kontynuując ruch w dół. Zwiększona ostrożność oraz wzrost niepewności skutkują presją sprzedaży i obniżonym poziomem aktywności kupujących, co utrudnia odbicie. Wskaźnik RSI sygnalizuje osłabienie momentum, co może zwiastować dalszą korektę, jeśli nie zostanie obroniony kolejny poziom wsparcia.
Wiadomości ze spółek:
Orlen(PKN.PL) podpisała umowę na zakup udziałów w dwóch norweskich złożach na Morzu Północnym, co zwiększy ich zasoby o 8 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Wydobycie z tych złóż planowane jest na lata 2028-2029, a transakcja wymaga zgód administracyjnych i prawa pierwokupu innych udziałowców. Orlen jednocześnie sprzedał część udziałów w innych koncesjach, co pozwoli na optymalizację portfela aktywów i koncentrację na kluczowych projektach produkcyjnych.
Akcje polskich spółek energetycznych notują dziś wyraźne spadki. PGE(PGE.PL), Tauron(TPE.PL) i Enea(ENA.PL) tracą na wartości w reakcji na zapowiedzi nowej inicjatywy prezydenta dotyczącej obniżenia kosztów energii. Projekt zakłada między innymi zmniejszenie opłat dystrybucyjnych oraz zniesienie opłaty mocowej, OZE i kogeneracyjnej. Takie regulacje mogą istotnie obniżyć przychody dystrybutorów energii, ponieważ opłaty dystrybucyjne stanowią jedno z głównych źródeł finansowania spółek. Rynki obawiają się, że wprowadzenie zmian zwiększy ryzyko operacyjne i negatywnie wpłynie na wyniki finansowe firm, co bezpośrednio przekłada się na spadki notowań na giełdzie.
Synektik(SNT.PL) opublikował skonsolidowane wyniki finansowe za czwarty kwartał roku finansowego 2024/2025, które pokazują kontynuację wzrostu przychodów i rentowności grupy. Zarówno zysk operacyjny, jak i netto osiągnęły wyższe poziomy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Skonsolidowane dane finansowe (4 kwartał 2024/2025):
-
Przychody: 681,3 mln zł (wzrost z 624,1 mln zł)
-
Koszty działalności: 524,3 mln zł (wzrost z 497,3 mln zł)
-
Zysk operacyjny: 157 mln zł (wzrost z 126,8 mln zł)
-
Zysk przed opodatkowaniem: 155,4 mln zł (wzrost z 123,8 mln zł)
-
Zysk netto: 102,2 mln zł (wzrost z 82,6 mln zł)
-
Zysk na akcję: 11,98 zł (wzrost z 9,68 zł)
-
Przepływy z działalności operacyjnej: 77,7 mln zł (spadek z 89,6 mln zł)
-
Przepływy z działalności inwestycyjnej: -13,8 mln zł (poprzednio -34,8 mln zł)
-
Przepływy z działalności finansowej: -64 mln zł (poprzednio -33,2 mln zł)
