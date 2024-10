PULS GPW: Banki i gaming ciążą na notowaniach indeksu, Mabion mocno przebija konsensus

Ambra (AMB.PL)

zaprezentowała swoje wyniki za rok obrotowy 2023/24. Spółka utrzymuje dodatnią dynamikę przychodów, choć tempo wzrostu wyraźnie spadło w porównaniu do średniej za poprzednie 3 lata. Sprzedaż spółki wyniosła 913,8 mln zł, co oznacza wzrost o 4,3% r/r (średnia za ostatnie 3 lata: 14%). Zgodnie z raportem spółki wszystkie segmenty działalności odnotowały wartościowy wzrost sprzedaży z wyjątkiem alkoholi mocnych. Jednocześnie spółka zanotowała pierwszy od 2018 r. spadek wyniku operacyjnego w ujęciu r/r, choć warto zaznaczyć, że wartość EBIT wciąż była druga najwyższa w historii (po 2022/23 r.). Spółka zapowiada kontynuowanie inwestycji przy jednoczesnym wysokim poziomie dywidendy. Za ten rok planowo chce ona wypłacić 1,1 zł akcjonariuszom, co oznaczałoby przy obecnej cenie ok. 4,6% stopy dywidendy. Spółka zyskuje dziś ponad 5%, choć warto zaznaczyć, że od końcówki lutego tego roku znajduje się w stromym trendzie spadkowym. Od szczytów straciła już 26%.