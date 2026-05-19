Puls GPW: Blue chipy pod lekką presją, średniaki i maluchy na plusie

Wtorkowa sesja na warszawskiej giełdzie przebiega pod znakiem spokojniejszego handlu po bardzo mocnym początku tygodnia. Po dynamicznych wzrostach z poniedziałku inwestorzy przystąpili dziś do częściowej realizacji zysków na największych spółkach, co przekłada się na lekką korektę WIG20. Mimo tego indeks największych spółek cały czas utrzymuje się blisko poziomu 3600 pkt, co można odbierać jako potwierdzenie utrzymującej się dobrej kondycji rynku i relatywnie stabilnego sentymentu wokół krajowych blue chipów.

Nieco lepiej prezentują się dziś segmenty małych i średnich spółek. Zarówno mWIG40, jak i sWIG80 notują umiarkowane wzrosty, co może sugerować stopniowe przesuwanie części kapitału w kierunku bardziej selektywnych inwestycji. Po silnym ruchu wzrostowym na największych podmiotach inwestorzy coraz częściej szukają okazji w spółkach drugiej i trzeciej linii, szczególnie tam, gdzie pojawiają się nowe impulsy regulacyjne lub perspektywy wzrostu inwestycji.

W centrum uwagi rynku pozostaje obecnie sektor energetyczny i tematy związane z transformacją infrastrukturalną. Inwestorzy analizują projekt nowych kryteriów dla efektywnych systemów ciepłowniczych, który w kolejnych latach może wymusić przyspieszenie modernizacji sektora oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii i wysokosprawnej kogeneracji. W efekcie uwagę rynku mogą przyciągać spółki związane z efektywnością energetyczną, ciepłownictwem oraz technologiami wspierającymi transformację energetyczną.

Pozytywnie odbierane są również informacje dotyczące rosnącej roli rynków międzynarodowych w finansowaniu potrzeb funduszy BGK. Rynek interpretuje to jako potencjalny sygnał utrzymania wysokiej aktywności inwestycyjnej w obszarze infrastruktury i projektów rozwojowych, co w średnim terminie może wspierać część spółek przemysłowych i budowlanych.

Inwestorzy zwracają dziś uwagę także na temat rynku paliwowego. Dyskusja wokół objęcia LPG rozwiązaniami przewidzianymi w pakiecie osłonowym dla paliw może zwiększać zainteresowanie segmentem autogazu oraz spółkami działającymi w obszarze dystrybucji LPG.

Dzisiejsza sesja pokazuje więc, że mimo chwilowego schłodzenia nastrojów po silnych wzrostach, warszawski parkiet nadal pozostaje relatywnie mocny. Utrzymywanie się WIG20 przy poziomie 3600 pkt przy jednoczesnej lepszej postawie mniejszych spółek może sugerować, że rynek wchodzi obecnie w fazę bardziej selektywnego, ale nadal konstruktywnego podejścia do inwestycji.



Podczas dzisiejszej sesji kontrakty terminowe na WIG20 (W20) pozostają pod nieznaczną presją, co wpisuje się w obraz rynku pozbawionego wyraźnego kierunku po ostatnich ruchach. Aktywność inwestorów jest umiarkowana, a nastroje pozostają ostrożne, co ogranicza skalę większych zmian indeksu.

Wiadomości ze spółek:

JSW(JSW.PL) zakończyła pierwszy kwartał 2026 roku stratą EBITDA na poziomie 238,6 mln zł oraz 615,9 mln zł straty netto, a wyniki były zgodne z wcześniejszymi szacunkami spółki. Mimo utrzymującego się trudnego otoczenia na rynku surowców grupa ograniczyła skalę strat względem ubiegłego roku, poprawiając efektywność kosztową oraz korzystając z częściowego odbicia cen węgla koksowego. Inwestorzy zwracają jednak uwagę, że sytuacja spółki nadal pozostaje silnie uzależniona od koniunktury na globalnym rynku stali i surowców przemysłowych.

DataWalk(DAT.PL) planuje uzyskać możliwość emisji nowych akcji oraz warrantów subskrypcyjnych w ramach kapitału docelowego obowiązującego do 2029 roku. Spółka podkreśla, że takie rozwiązanie ma zapewnić większą swobodę w pozyskiwaniu środków na rozwój działalności i dalszą ekspansję biznesu.

Grupa Orlen(PKN.PL) zakończyła rozbudowę farmy fotowoltaicznej w Kleczewie, która osiągnęła docelową moc 250 MW, stając się największą instalacją PV w portfolio koncernu oraz jedną z największych tego typu inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej.

Synektik(SNT.PL) poinformował o zawarciu kolejnej istotnej umowy na dostawę systemu chirurgii robotycznej da Vinci wraz z wyposażeniem, szkoleniem personelu oraz opieką serwisową. Spółka podkreśla, że kontrakt będzie miał pozytywny wpływ na wyniki sprzedaży w bieżącym roku finansowym i wpisuje się w rosnące zainteresowanie robotyką medyczną w polskich szpitalach.

Trans Polonia(TRN.PL) ocenia, że w najbliższym czasie może zrealizować co najmniej jedno większe lub dwa mniejsze przejęcia, podtrzymując aktywne podejście do rozwoju poprzez akwizycje. Spółka wskazuje, że analizuje zarówno krajowe, jak i zagraniczne cele przejęciowe, koncentrując się na wzmacnianiu pozycji w segmencie transportu i logistyki.