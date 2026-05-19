Przegląd rynkowy: Zryw na akcjach SAP⚡Europejskie giełdy mienią się na zielono🟩

Rynki i makro Europejskie indeksy zyskują we wtorek – niemiecki DAX rośnie o ok. 1,3%, francuski CAC 40 o 0,9%, FTSE 100 o ok. 0,7%, a pan-europejski Stoxx 600 zwyżkuje o blisko 0,8–0,9%. Głównym katalizatorem wzrostów jest decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wstrzymaniu planowanego uderzenia na Iran po prośbach sojuszników z Zatoki Perskiej – Arabii Saudyjskiej, Kataru i ZEA – którzy wezwali do dania dyplomacji więcej czasu.

Trump ogłosił, że istnieje „bardzo duża szansa" na porozumienie nuklearne z Iranem, co wyraźnie schłodziło napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Ropa naftowa spadła o ok. 2%, choć Brent pozostaje powyżej 100 USD za baryłkę – kontrakty na dostawę w lipcu kosztują ok. 109,8 USD. Dolar powrócił na ścieżkę wzrostową po poniedziałkowym odbiciu – Bloomberg Dollar Spot Index rośnie 0,3%, a USDIDX oscyluje wokół 99,13–99,14, co odzwierciedla fragile'ny sentyment na rynku.

Wśród sektorów Euro Stoxx 50 prym wiodą: Komunikacja (+2,61%), Dóbr konsumpcyjnych trwałych (+1,42%), Przemysł (+1,36%) oraz Ochrona Zdrowia (+1,12%). Sektor Energii jako jedyny pozostaje na minusie (-0,03%), ciągnięty przez słabość TotalEnergies i Eni, a Materiały notują jedynie symboliczny wzrost (+0,18%). Sektor technologiczny (SAP +6,92%, Rheinmetall +5,07%) oraz dobra konsumpcyjne i przemysł dominują zielenią na mapie Euro Stoxx 50, podczas gdy Infineon (-1,81%) i ASML (-0,76%) pozostają nielicznymi czerwonymi plamami. Spółki SAP jest największym wygranym dnia w ramach Euro Stoxx 50, skacząc o blisko +6,9% – spółka wyraźnie korzysta z fali optymizmu wokół sektora technologicznego i odbudowy apetytu na ryzyko; YTD spółka traci nadal blisko 25%.

Rheinmetall zyskuje ponad 5%, a sektor obronny (+2,5%) jest jednym z liderów wzrostów w Europie – szwedzki Saab zdrożał o ok. 4–5% po potwierdzeniu, że Szwecja zakupi od Francji fregaty marynarki wojennej za ponad 4 mld USD, a Saab będzie rozwijał systemy radarowe i uzbrojenia.

Evolution Gaming skacze o ponad 11% po ogłoszeniu programu skupu akcji własnych o wartości 2 mld euro (ok. 2,4 mld USD), co jest jedną z największych tego typu operacji w historii spółki.

Vallourec traci blisko 7,8% po tym, jak ArcelorMittal sprzedał 10-procentowy pakiet akcji francuskiego producenta rur stalowych z dyskontem, generując dla siebie wpływy rzędu 667 mln euro.

Uniper zyskuje ok. 1,9–9,3% po ogłoszeniu przez rząd niemiecki zamiaru prywatyzacji grupy energetycznej – rząd posiada 99,12% akcji spółki i planuje jej sprzedaż lub giełdowy debiut, co może być jedną z największych europejskich transakcji tego roku.

Infineon Technologies (-1,81%) i ASML (-0,76%) ciążą sektorowi technologicznemu, mimo że SAP mocno odbija – inwestorzy selektywnie podchodzą do chipmakers w obliczu niepewności wokół globalnego handlu i jutreszyszych wyników Nvidii.

