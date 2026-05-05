Puls GPW: Byczy sentyment na start Maja!

Na godzinę 11:50 sesja w Warszawie przebiega w umiarkowanie pozytywnych nastrojach. Szeroki rynek mierzony indeksem WIG rośnie o 0,7%, a indeks największych spółek WIG20 zyskuje 0,9%. Widać wyraźnie, że to właśnie segment blue chipów odpowiada za poprawę sentymentu, co często ma miejsce w otoczeniu podwyższonej niepewności, kiedy kapitał kieruje się w stronę najbardziej płynnych i rozpoznawalnych podmiotów.

Znacznie spokojniej wygląda sytuacja w segmencie średnich i mniejszych spółek. mWIG40 rośnie jedynie o 0,2%, co sugeruje ostrożne i selektywne podejście inwestorów do tego segmentu rynku, podobnie jak sWIG80, co może wskazywać na utrzymującą się rezerwę wobec bardziej ryzykownych aktywów. Taka struktura zachowania indeksów sugeruje, że obecne odbicie nie ma jeszcze w pełni szerokiego charakteru i koncentruje się głównie na największych spółkach.

Na uwagę zasługuje fakt, że relatywnie dobre nastroje utrzymują się mimo rosnących napięć geopolitycznych w rejonie Zatoki Perskiej. Globalne rynki finansowe coraz uważniej obserwują sytuację w okolicach cieśniny Ormuz, która pozostaje jednym z najważniejszych punktów transportu ropy naftowej na świecie.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka są informacje o problemach z dostawami ropy z Kazachstanu. Choć Polska nie jest bezpośrednio uzależniona od tego kierunku, ewentualne ograniczenia podaży na rynku globalnym mogą pośrednio wpływać na ceny surowca oraz marże sektora rafineryjnego. W konsekwencji inwestorzy mogą w najbliższym czasie bacznie przyglądać się spółkom z sektora paliwowo-energetycznego, które tradycyjnie silnie oddziałują na notowania WIG.

Obecna sesja wpisuje się w szerszy obraz rynku, który pozostaje w stanie równowagi pomiędzy relatywnie sprzyjającymi czynnikami lokalnymi a rosnącą niepewnością globalną. Z jednej strony widoczny jest napływ kapitału do największych spółek, z drugiej utrzymuje się ostrożność wobec bardziej ryzykownych segmentów rynku.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktów na WIG20 (W20) wyraźnie zyskują podczas dzisiejszej sesji, utrzymując się powyżej kluczowych średnich kroczących, co wskazuje na przewagę strony popytowej w krótkim terminie. Strona kupująca zachowuje aktywność mimo napływających informacji o rosnących napięciach w rejonie Zatoki Perskiej. Dodatkowym czynnikiem wspierającym może być początek nowego miesiąca, który często wiąże się z napływem nowego kapitału i poprawą płynności na rynku.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Spółka Creepy Jar(CRJ.PL) poinformowała, że łączna sprzedaż gry Green Hell przekroczyła 12 mln egzemplarzy na wszystkich platformach. Tytuł pozostaje najważniejszym produktem w portfolio spółki i jest dostępny na różnych urządzeniach, co wspiera jego dalszą sprzedaż. Firma kontynuuje rozwój gry oraz jej dystrybucję, korzystając m.in. z aktualizacji i obecności na kolejnych platformach.

Spółka Creotech Quantum(CRQ.PL) szacuje swoje potrzeby kapitałowe na około 55–60 mln zł i rozważa emisję nowych akcji w ramach kapitału docelowego. Finansowanie ma zostać pozyskane do końca pierwszego półrocza 2026 roku. Pozyskane środki mają zostać przeznaczone głównie na rozwój działalności badawczo rozwojowej, w tym systemów kwantowej dystrybucji klucza oraz innych technologii związanych z komunikacją i bezpieczeństwem kwantowym. Część funduszy trafi również na rozbudowę organizacji i infrastruktury technologicznej.

Spółka Bumech(BMC.PL) poinformowała o uruchomieniu pierwszej fazy działalności zakładu wzbogacania rud w kopalni Maranda w Republice Południowej Afryki po zakończeniu testów poremontowych. Obecnie uruchomiona instalacja przetwarza rudę złota z pola Burgersdorp, a jej zdolność przerobowa wynosi około 54 tys. ton rocznie. Po planowanej modernizacji, która ma rozpocząć się w czerwcu 2026 roku, przepustowość zakładu ma wzrosnąć do ponad 200 tys. ton rocznie do końca trzeciego kwartału 2026 roku.

Spółka ZREMB-CHOJNICE(ZRE.PL) poinformowała o otrzymaniu zamówienia od podmiotu z Polskiej Grupy Zbrojeniowej na dostawę kontenerowych kabin łączności. Zamówienie obejmuje produkcję i dostawę specjalistycznych kontenerów przeznaczonych do zastosowań łącznościowych, a jego realizacja ma nastąpić do końca czerwca 2026 roku. Umowa przewiduje również możliwość rozszerzenia zamówienia w ramach prawa opcji, co mogłoby zwiększyć jego skalę w kolejnych miesiącach.







