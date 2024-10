PULS GPW: CD Projekt traci po plotkach o problemach w studiu, notowania indeksów rosną na koniec tygodnia

Odbicia na warszawskim parkiecie

CD Projekt traci po plotkach o problemach studia

Vivid Games przedstawia wstępne wyniki za wrzesień 2024 r.

Ostatnia sesja tygodnia wskazuje na wzrosty na głównych indeksach warszawskiej giełdy. Przewodzi im WIG20, który zyskuje dziś ponad 1,1%. W indeksie zyskują prawie wszystkie spółki. Jedyne straty notuje CD Projekt po plotkach o problemach kadrowych w spółce oraz Dino Polska (-1,1%).

Komisja Europejska wysłała po raz drugi rządanie wyjaśnień do chińskiej platformy Temu. KE wymaga od platformy m.in. przedstawienia dowodów na walkę ze sprzedawcami oferującymi nielegalne produkty. Temu ma czas odpowiedzieć na żądania Komisji do 21 października. W przypadku niezastosowania się do żądania możliwe są dalsze kroki ze strony KE, w tym nałożenie kar na platformę. Po tych informacjach zyskują dziś polskie spółki e-commerce, w szczególności Allegro (+3,1%) a także sektor odzieżowy, który rośnie o ponad 0,9%.

Odbicie na notowaniach kontraktu na indeks WIG20 (W20) wskazuje na zbliżanie się kontraktu do kluczowego oporu z krótkoterminowej perspektywy, wyznaczonego na poziomie 2380 pkt. Górne ograniczenie kanału bocznego wspierane jest dodatkowo przez 100 sesyjną wykładniczą średnią kroczącą (EMA100 - jasnoniebieska linia na wykresie). Poprzednie próby wybicia tego poziomu kończyły się przeceną kontraktu. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek:

CD Projekt (CDR.PL) traci dziś ponad 5% po plotkach o problemach kadrowych w spółce. Zgodnie z niepotwierdzonymi doniesieniami CD Projekt mieli opuścić doświadczeni pracownicy pracujący wcześniej m.in. przy Wiedźminie 3. CEO CD Projekt zaprzecza doniesieniom, określając je mianem “kompletnego nonsensu”.

Vivid Games (VVD.PL) opublikowało szacunkowe wyniki finansowe za wrzesień 2024 r. Spółka przewiduje miesięczne przychody na poziomie 0,8 mln zł (-0,1 mln zł w porównaniu do poprzedniego miesiąca). Wynik brutto i wynik netto szacuje na -0,18 mln zł. W związku z pozyskaniem inwestora, który ustabilizował sytuację finansową firmy, spółka przestaje publikować comiesięczne sprawozdanie o stanie posiadanych środków pieniężnych, a informacje te będą podawane jedynie w raportach okresowych. Notowania spółki kontynuują zwyżki, zyskując dziś ok. 2,5%.

Erbud (ERB.PL) podpisał umowę z konsorcjum Zakładu Robót Komunikacyjnych - DOM w Poznaniu o wartości 110 mln zł netto. Umowa dotyczy budnyku z funkcją sterowania i zarządzania ruchem kolejowym w ramach projektu: “Prace na obwodnicy miasta Poznania”.

