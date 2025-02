PULS GPW: IPO Diagnostyki w centrum uwagi. WIG-Banki z nowym rekordem.

akcje dodają 1,05% po tym jak spółka otrzymała rekomendację dofinansowania trzech projektów badawczo-rozwojowych na łączną kwotę 31,66 mln zł. Projekty dotyczą innowacyjnych terapii w obszarze cukrzycy typu 2, onkologii i bezpieczeństwa lekowego, z planowaną realizacją do marca 2026 roku.

akcje dodają 1,05% po tym jak spółka otrzymała rekomendację dofinansowania trzech projektów badawczo-rozwojowych na łączną kwotę 31,66 mln zł. Projekty dotyczą innowacyjnych terapii w obszarze cukrzycy typu 2, onkologii i bezpieczeństwa lekowego, z planowaną realizacją do marca 2026 roku.

akcje dodają 1,05% po tym jak spółka otrzymała rekomendację dofinansowania trzech projektów badawczo-rozwojowych na łączną kwotę 31,66 mln zł. Projekty dotyczą innowacyjnych terapii w obszarze cukrzycy typu 2, onkologii i bezpieczeństwa lekowego, z planowaną realizacją do marca 2026 roku.

akcje dodają 1,05% po tym jak spółka otrzymała rekomendację dofinansowania trzech projektów badawczo-rozwojowych na łączną kwotę 31,66 mln zł. Projekty dotyczą innowacyjnych terapii w obszarze cukrzycy typu 2, onkologii i bezpieczeństwa lekowego, z planowaną realizacją do marca 2026 roku.

akcje dodają 1,05% po tym jak spółka otrzymała rekomendację dofinansowania trzech projektów badawczo-rozwojowych na łączną kwotę 31,66 mln zł. Projekty dotyczą innowacyjnych terapii w obszarze cukrzycy typu 2, onkologii i bezpieczeństwa lekowego, z planowaną realizacją do marca 2026 roku.

akcje dodają 1,05% po tym jak spółka otrzymała rekomendację dofinansowania trzech projektów badawczo-rozwojowych na łączną kwotę 31,66 mln zł. Projekty dotyczą innowacyjnych terapii w obszarze cukrzycy typu 2, onkologii i bezpieczeństwa lekowego, z planowaną realizacją do marca 2026 roku.

Makarony Polskie (MAK.PL):