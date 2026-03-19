Puls GPW: Konflikt w Zatoce Perskiej przyćmiewa rynek, przemysł wyróżnia się pozytywnie

Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie przebiega pod znakiem wyraźnych spadków, co wpisuje się w pogorszenie globalnego sentymentu. Na godzinę 12:00 indeks WIG traci około 1,2%, WIG20 spada o ponad 1,3%, natomiast mWIG40 i sWIG80 zniżkują odpowiednio o około 1,2% i 1%. Presja podażowa wynika przede wszystkim z eskalacji napięć geopolitycznych w Zatoce Perskiej, które doprowadziły do silnego wzrostu cen ropy naftowej powyżej poziomu 110 USD za baryłkę, a obecnie w okolice 115 USD. Dodatkowym czynnikiem ryzyka był wczorajszy atak Izraela na jedne z największych złóż gazu ziemnego w Iranie, co zwiększyło obawy o stabilność dostaw surowców energetycznych i negatywnie wpływa na globalne nastroje.

Na tym tle opublikowany pakiet danych makro z polskiej gospodarki przynosi mieszany obraz koniunktury, który z punktu widzenia rynków można interpretować jako umiarkowanie pozytywny, głównie dzięki wyraźnej poprawie w przemyśle. Produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 1,5% rok do roku, co oznacza odbicie po styczniowym spadku i powrót sektora na dodatnią ścieżkę wzrostu. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 2,7%, co sugeruje, że słabszy początek roku miał charakter przejściowy. Dane po odsezonowaniu wskazują na wzrost o około 1,7% rok do roku, co potwierdza, że poprawa ma bardziej fundamentalny charakter.

Z perspektywy rynków istotna jest zmiana trendu w przemyśle, który jeszcze niedawno znajdował się w fazie stagnacji pod wpływem słabego popytu zewnętrznego i spowolnienia w Europie. Obecne dane mogą sugerować początek stopniowego ożywienia, wspieranego przez odbudowę zamówień oraz poprawę aktywności w wybranych branżach. Wzrost miesiąc do miesiąca jest szczególnie istotny, ponieważ często wyprzedza zmiany w ujęciu rocznym i może sygnalizować kontynuację pozytywnego trendu w kolejnych miesiącach. Jednocześnie skala odbicia pozostaje umiarkowana, co oznacza, że ożywienie jest na razie kruche i wrażliwe na czynniki zewnętrzne.

Na tle relatywnie dobrych danych z przemysłu wyraźnie negatywnie wyróżnia się sektor budowlany. Produkcja budowlano montażowa spadła o 13,7% rok do roku, znacząco poniżej oczekiwań, co potwierdza utrzymującą się słabość inwestycji. Dodatkowo dane z rynku mieszkaniowego wskazują na spadek liczby nowych inwestycji deweloperskich, co wpisuje się w szerszy trend ograniczonej aktywności w sektorze nieruchomości. Pojawiające się opinie sugerują, że bieżący okres może być jednym z trudniejszych dla budownictwa, co ogranicza perspektywy szybkiego odbicia.

Rynek pracy również wysyła mieszane sygnały. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 0,8% rok do roku, co wskazuje na ostrożne podejście firm do zwiększania zatrudnienia. Jednocześnie wynagrodzenia rosną w tempie 6,1% rok do roku, co nadal wspiera dochody gospodarstw domowych, choć brak przyspieszenia dynamiki płac może sygnalizować stopniowe schładzanie presji płacowej.

Z punktu widzenia inflacji pozytywnym sygnałem pozostaje utrzymująca się deflacja cen producentów. Ceny produkcji przemysłowej spadły o 2,3% rok do roku, co oznacza brak presji kosztowej w gospodarce i sprzyja stabilizacji inflacji.

Mimo relatywnie dobrych sygnałów płynących z przemysłu, bieżący obraz rynku pozostaje słaby i w dużej mierze kształtowany przez czynniki zewnętrzne, przede wszystkim napięcia geopolityczne oraz silny wzrost cen surowców energetycznych. Odbicie aktywności przemysłowej może w kolejnych miesiącach stanowić wsparcie dla gospodarki, jednak na ten moment jest ono równoważone przez wyraźną słabość budownictwa oraz oznaki schłodzenia na rynku pracy. W efekcie rynki funkcjonują w otoczeniu podwyższonej niepewności, gdzie krótkoterminowe nastroje pozostają wrażliwe głównie na rozwój sytuacji globalnej.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podczas dzisiejszej sesji kontrakty na WIG20(W20) odnotowują wyraźną korektę. Spadki są przede wszystkim efektem eskalacji wydarzeń na Bliskim Wschodzie oraz gwałtownego wzrostu cen ropy naftowej i gazu ziemnego. Relatywnie dobre dane z przemysłu nie zdołały wesprzeć notowań i zostały zrównoważone przez słabsze informacje z sektora budowlanego. Jednak bykom dzisiaj ciążą przede wszystkim czynniki geopolityczne, które napędzają wyprzedaż na kontraktach.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Spółka Bumech(BMC.PL) otrzymała koncesję na wydobycie węgla ze złoża Silesia, co daje jej możliwość zwiększenia produkcji i potencjalnego wzmocnienia wyników finansowych. Wzrost cen węgla na rynku dodatkowo wspiera opłacalność działalności, choć jej skala będzie zależała od popytu i kosztów w kolejnych miesiącach.

Spółka JSW(JSW.PL) może liczyć na wsparcie systemowe ze strony państwa, ponieważ trwają prace nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają umożliwić trwałe finansowanie spółki i całego sektora górnictwa oraz zapewnić środki na bieżące potrzeby operacyjne. Minister aktywów państwowych podkreślił, że działania obejmują nowelizację ustawy o instytucjach rozwoju oraz rozwiązania ograniczające konieczność ciągłego dopłacania przez Skarb Państwa przy jednoczesnej potrzebie przeprowadzenia głębokiej restrukturyzacji spółki.

Spółka CI Games(CIG.PL) przeprowadziła ofertę ABB i sprzedała około 28 milionów nowych akcji serii M po cenie 2,50 zł za sztukę, dzięki czemu pozyskała dodatkowy kapitał. Środki te mają wzmocnić sytuację finansową spółki oraz wesprzeć jej bieżące operacje i plany rozwojowe.