Puls GPW: Koniec tygodnia w dobrych nastrojach. WIG20 rośnie, paliwa i energetyka ciągną indeksy w górę

Sektor paliwowo-energetyczny napędza wzrosty

Diagnostyka z dobrymi wynikami za I półrocze

Inwestorzy czekają na publikacje danych z amerykańskiego rynku pracy

W trakcie dzisiejszej sesji najważniejsze indeksy na warszawskim parkiecie znacznie rosną. WIG20 zyskuje blisko 0,3%, odrabiając straty z poprzednich sesji. Najlepiej radzi sobie mWIG40, który rośnie niemal o 1,1%, natomiast sWIG80 notuje skromny wzrost na poziomie 0,2%. Dzisiejsze wzrosty są efektem kilku kluczowych czynników, które wspólnie kreują pozytywny sentyment inwestycyjny. Pozytywny sentyment wrócił zwłaszcza w przypadku sektora paliwowo-energetycznego, który stał się głównym motorem dzisiejszych wzrostów na rynku. To właśnie ten sektor wspiera odbicie notowań kontraktów na WIG20 i napędza optymizm inwestorów. Na wartości zyskują dziś m.in. akcje PGE, Tauronu i Orlenu, co przekłada się na silną sesję dla całego indeksu WIG-Energia.

Rząd planuje zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na IV kwartał 2025 roku z maksymalną ceną 500 zł/MWh oraz wprowadzenie jednorazowego bonu ciepłowniczego dla około 400 tys. odbiorców. Koszt programów osłonowych ma wynieść 1,8 mld zł i być finansowany z budżetu państwa, a od 2026 roku interwencje mają zostać wygaszone.

Dane makroekonomiczne ze strefy euro wskazują na wzrost PKB o 0,1% kwartał do kwartału oraz 1,5% rok do roku, co potwierdza stabilne ożywienie gospodarcze i pozytywnie wpływa na rynki akcji, także w Polsce. Tymczasem za oceanem inwestorzy z niecierpliwością oczekują na dane z amerykańskiego rynku pracy, które mogą przesądzić o pierwszej od dłuższego czasu obniżce stóp procentowych przez Fed. Wspólne oddziaływanie tych czynników poprawia nastroje na GPW i sprzyja utrzymaniu trendu wzrostowego na zakończenie tygodnia.

Spółki wchodzące w skład indeksu WIG20. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Podział indeksu WIG na sektory. Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) odbiły od wsparcia w rejonie 2780 pkt, bronionego przez średnią EMA100, i zaczynają odrabiać straty z poprzednich sesji. Powrót powyżej kluczowego poziomu 2800 pkt wskazuje na powrót pozytywnego sentymentu na rynku. Jeśli uda się utrzymać momentum i przełamać średnie EMA50 i EMA20 w okolicach 2875–2900 pkt, może to otworzyć drogę do dalszych wzrostów. Obecnie nastroje na rynku są ostrożnie optymistyczne, a WIG20 ma szansę kontynuować odbicie.

Źródło: xStation5

Wiadomośći ze spółek:

Diagnostyka (DIA.PL) opublikowała wyniki za pierwsze półrocze 2025 roku, potwierdzając swoją silną pozycję na rynku usług medycznych. Spółka odnotowała solidny wzrost zysku netto, który sięgnął 63,8 mln zł, przewyższając oczekiwania analityków. Wzrost wyniku jest efektem zarówno zwiększonej liczby badań, jak i efektywnej kontroli kosztów operacyjnych. Diagnostyka utrzymuje wysoką rentowność, a rynek pozytywnie ocenił raport, choć notowania spółki już wcześniej wykazywały silną dynamikę wzrostową.

Wyniki finansowe za drugi kwartał 2025

Zysk netto jednostkowy: 63,8 mln zł (+14,5% r/r)

Przychody z działalności operacyjnej: 593,4 mln zł (+22,5% r/r)

EBITDA: 152,9 mln zł (prognoza 146,4 mln zł)

Średnia cena badania: wzrost o 10,9% r/r

Wolumen badań: 43,7 mln (+7,7% r/r)

Wolne przepływy pieniężne: 164,1 mln zł (+63,9% r/r)

Udział segmentu B2B w przychodach: 62,7% (wzrost z 60,9% r/r)

Sygnity (SGN.PL) opublikowało raport za pierwsze półrocze 2025, prezentując dwukrotny wzrost zysku netto do poziomu 30,63 mln zł. Sygnity z powodzeniem realizuje strategię wzrostu, jednocześnie kontrolując koszty i inwestując w rozwój technologiczny. Raport został odebrany pozytywnie przez rynek, a spółka umacnia swoją pozycję w sektorze IT.

Wyniki finansowe za I półrocze 2025

Zysk netto : 30,6 mln zł (+43,2% r/r)

Przychody ze sprzedaży : 158,4 mln zł (+4,4% r/r)

EBITDA : 43,7 mln zł (+13,7% r/r)

Zysk operacyjny : 32,2 mln zł (+29,7% r/r)

ATAL (1AT.PL) jeden z wiodących polskich deweloperów, przewiduje odbicie sprzedaży mieszkań w drugiej połowie 2025 roku. Spółka planuje kumulację przekazań mieszkań, co ma na celu poprawę wyników finansowych w drugiej połowie roku. Deweloper liczy na wzrost popytu na mieszkania.

Allegro (ALE.PL) poinformowało o zakończeniu emisji 5-letni obligacji korporacyjnych o łacznej wartości nominalnej 1 mld zł. Obligacje zostały oprocentowane według zmiennej stopy procentowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową 1,30% rocznie. Całkowity popyt ze strony inwestorów przekroczył 2,7 mld zł