DE40: Rheinmetall i Porsche zyskują 📈DAX w oczekiwaniu na NFP z USA

Niemiecki DAX notuje dziś słabszą, ale bardzo spokojną sesję podczas której relatywnie słabo radzi sobie sektor finansowy, ale zyskują sektor motoryzacyjny oraz Rheinmetall (RHM.DE) którego walory rosną po nocnym ataku Rosji na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Indeksy CAC40 czy FTSE notują prawie 0,7%, a polski WIG20 notuje 0,7% zwyżkę; indeks praktycznie nie zareagował na użycie przez Moskwę pocisku balistycznego IBRM 'Oresznik' o średnim zasięgu kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Polską. Pocisk miał uderzyć w podziemny magazyn gazu płynnego i doprowadzić do problemów z ogrzewaniem i elektrycznością w zachodniej Ukrainie.

Ofensywa rosyjska wskazuje, że Moskwa nadal zamierza rozstrzygnąć konflikt na polu bitwy, mimo rosnących osobowych strat rosyjskiej armii. Wczoraj Kreml odrzucił warunki porozumienia wynegocjowane przez tzw. 'Koalicję Chętnych' z prezydentem Ukrainy, Zełenskim. W efekcie europejski sektor zbrojeniowy znalazł dziś paliwo do wzrostów.

Uwaga rynków w Europie koncentruje się na danych NFP, które poznamy o 14:30 oraz decyzji amerykańskiego sądu w sprawie taryf celnych. Decyzja Sądu Najwyższego może pojawić się około godziny 16:00, a consensus rynkowy wskazuje, że o ile sąd nie unieważni środków zebranych z dotychczasowych ceł, może uszczelnić przepisy i utrudnić dalsze prowadzenie polityki handlowej w ten sposób.

Wykres DE40 (H1)

Źródło: xStation5

Źródło: Bloomberg Finance L.P.

Źródło: BloombergFinance L.P.

Akcje TeamViewer rosną po wynikach

TeamViewer podał wstępne przychody za cały rok, które okazały się niższe od średniej prognoz analityków. Mimo to akcje spółki zyskują i są dziś jednymi z najmocniejszych walorów na niemieckim rynku akcji.

Wstępne przychody w 2025: 767 mln EUR , wobec prognozy 776,8 mln EUR

Wstępnie raportowany ARR za 2025 wyniósł ok. 760 mln EUR , co oznacza wzrost o ok. 2% r/r w ujęciu CC (pro forma)

Ruchy kursów walut, szczególnie EUR/USD, negatywnie wpłynęły na raportowany ARR. Prognoza marży Adjusted EBITDA (pro forma) na FY 2025 na poziomie ok. 44% bez zmian.

Źródło: xStation5

Hannover Re został obcięty przez analityków Morgan Stanley do 'equal weight' z ceną docelową 270 EUR za walor, co sugeruje ok. 10% potencjał wzrostu z obecnego poziomu. Akcje spółki mocno dziś tracą, a nastroje w niemieckim sektorze finansowym są przeważnie pesymistyczne.

Źródło: xStation5

Patrząc na akcje Rheinmetallu, widzimy, że walory spółki zainicjowały nową falę wzrostów, ale z drugiej strony na wykresie zarysowuje się potencjalnie niedźwiedzia formacja głowy z ramionami (RGR).

źródło: xStation5

Akcje Porsche rosną mimo zmiany oceny w Barclays

Barclays obniżył rekomendację dla Porsche AG (P911) z Equalweight do Underweight, jednocześnie redukując cenę docelową do 40 EUR z 42,50 EUR .

W ocenie banku, głównym problemem jest wycena : Porsche ma obecnie wskaźnik P/E powyżej 20x dla prognoz na 2026 r. , podczas gdy BMW i Mercedes-Benz (również celujące w ok. 10% marży w średnim terminie ) są wyraźnie tańsze.

Barclays wskazuje też na ryzyko po stronie wolumenów . Według analityków, odświeżenie gamy modelowej zacznie realnie działać dopiero za 2–4 lata , co oznacza okres “pustki produktowej” w najbardziej wrażliwym momencie cyklu.

Bank podkreśla, że nowe kluczowe SUV-y z napędami ICE/PHEV pojawią się dopiero w 2027/28 (średni segment), a kolejny prestiżowy SUV z ICE dopiero w 2028/29 . Z perspektywy rynku to długo, szczególnie w czasie spowolnienia popytu.

Barclays uważa, że konsensus wolumenowy na 2027 r. wygląda zbyt optymistycznie , zwłaszcza biorąc pod uwagę planowane wygaszenie ICE-Macan w 2027 r. (analogicznie do kończącej się produkcji serii 718 w 2026 r.).

Analitycy banku sygnalizują, że Porsche może mieć trudność z dojściem do nowego celu marżowego 10–15% w średnim terminie. Według Barclays, osiągnięcie tego poziomu wcześniej niż w 2028 r. może być mało realistyczne.

Lista czynników ryzyka, które mają ciążyć na marżach i wynikach, jest długa: niższe wolumeny sprzedaży, utrzymujące się cła w USA, konieczność dalszej kompensacji kosztów dostawcom, słabość popytu w Chinach, presja związana z podatkiem od dóbr luksusowych, oraz chłodniejszy popyt na BEV (samochody elektryczne).

W praktyce przekaz Barclays jest taki, że Porsche jest dziś wyceniane jak spółka o stabilnym, wysokim tempie wzrostu i pewnej ścieżce marż, a bank widzi zbyt wiele przeszkód, by ten scenariusz był łatwy do zrealizowania w najbliższych latach. Mimo to akcje spółki mocno dziś rosną i zbliżają się do testu 200-sesyjnej średniej EMA200, sugerując presję na zmianę trendu.

Źródło: xStation5