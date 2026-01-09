Puls GPW: Parkiet odrabia straty! Indeksy zwyżkują!📈

Koniec tygodnia sprzyja warszawskiemu parkietowi, a wszystkie główne indeksy notują umiarkowane wzrosty po wczorajszej gwałtownej wyprzedaży. Na godzinę 12:30 WIG20 rośnie o 0,8%. Szeroki WIG zyskuje około 0,8%, a mWIG40 i sWIG80 idą w górę odpowiednio o 1% oraz 0,7%, co wskazuje na szerokie, choć ostrożne odbicie po czwartkowych spadkach.

W gronie blue chipów najlepiej radzą sobie KGHM, zyskując 3,9%, oraz Orlen będący blisko 3%, odrabiając część wczorajszych strat przy wsparciu pozytywnego sentymentu wokół CD Projektu, Orange i PGE oraz Kruka. Pod presją pozostają banki i spółki konsumenckie, w tym Alior, Allegro, PZU i Santander. Na średnim i małym rynku wyróżniają się spółki energetyczne, takie jak Tauron, powyżej 4%, oraz firmy usługowe, z Diagnostyką na czele. Inwestorzy nadal dokonują selektywnych zakupów, wybierając spółki z największym potencjałem wzrostu.

Na rynku długu Ministerstwo Finansów przeprowadziło kolejną aukcję obligacji skarbowych, sprzedając siedem serii papierów o łącznej wartości 12 miliardów złotych przy wyraźnie wyższym popycie ze strony inwestorów. Wynik aukcji potwierdza stabilne zainteresowanie polskim długiem, mimo podwyższonej niepewności globalnej i oczekiwań dotyczących stóp procentowych. Popyt przewyższający podaż wskazuje na komfortową sytuację emisyjną Ministerstwa Finansów i brak presji na istotny wzrost rentowności w krótkim terminie. Udana aukcja wspiera pozytywny sentyment wobec krajowych aktywów i ogranicza obawy o koszty obsługi długu.

Równocześnie resort energii postuluje przywrócenie funduszu partycypacyjnego w nowej formule, mającego zwiększyć społeczną akceptację projektów energetycznych, zwłaszcza odnawialnych źródeł energii. Mechanizm przewiduje, że lokalne społeczności i gospodarstwa domowe będą mogły uzyskiwać bezpośrednie korzyści finansowe z inwestycji, na przykład poprzez udział w zyskach projektów lub roczne wypłaty dla mieszkańców w pobliżu farm wiatrowych. Tego typu inicjatywy zmniejszają ryzyka społeczne i legislacyjne w sektorze energetycznym oraz wspierają stabilny rozwój inwestycji w odnawialne źródła energii.

Oba czynniki, udana emisja obligacji i propozycja funduszu partycypacyjnego, pozytywnie wpływają na rynek. Pokazują, że inwestorzy chętnie lokują kapitał w polski dług publiczny, a jednocześnie sektory energetyczny i odnawialnych źródeł energii zyskują większą przewidywalność i społeczną akceptację. Taka kombinacja może sprzyjać stabilności rynków finansowych i tworzyć korzystne otoczenie dla dalszych inwestycji w polską gospodarkę.

Kontrakty na indeks WIG20 (W20) dzisiaj zyskują, częściowo odrabiając straty poniesione wczoraj. Weekendowy sentyment uspokaja emocje graczy i wyraźnie sprzyja bykom, a wskaźnik RSI na poziomie około 65 wskazuje na umiarkowaną siłę rynku, bez sygnałów przesadnego wykupienia.

Wiadomości ze spółek:

PolTREG(PTG.PL) otrzymał warunkową decyzję chińskiego urzędu patentowego dotyczącą terapii CAR‑Treg. Oznacza to, że innowacyjna terapia komórkowa firmy może uzyskać ochronę patentową w Chinach po spełnieniu określonych formalności. Spółka posiada wyłączną licencję na projekt, który jest jej najbardziej zaawansowaną terapią nowej generacji. Prace nad CAR‑Treg są już chronione patentami w innych krajach, w tym w Korei Południowej, Australii, USA i Japonii.

BoomBit(BBT.PL) odnotował w czwartym kwartale 2025 roku 19% wzrost przychodów rok do roku, osiągając 22 mln zł w grudniu. Najlepszy kwartał od początku 2024 roku napędzały głównie popularne gry, w tym Darts Club i nowe tytuły, a spółka zapowiada w 2026 roku pełne skoncentrowanie się na grach mobilnych i poprawie rentowności po zakończeniu działalności w segmencie blockchain.

Synektik(SNT.PL) zawarł istotną umowę z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku na dostawę i wdrożenie systemu robotycznego do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci. Kontrakt obejmuje montaż, instalację, uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu oraz opiekę serwisową w okresie gwarancyjnym. Umowa, sfinansowana ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Budowania Odporności, ma wartość netto ponad 13 mln zł i jest istotna dla wyników Synektik