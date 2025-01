PULS GPW: Kontynuacja noworocznych wzrostów, gaming i banki wspierają główne indeksy

Dino Polska (DNP.PL)

poinformowało, że w 2024 r. otwarto 283 nowe sklepy, co oznacza wzrost liczby nowych sklepów o 13% w stosunku do 2023 r. Jednocześnie wciąż spółce brakuje nieco do rekordowego roku, jakim był 2021, kiedy to otwarto 344 nowe sklepy. Obecnie sieć posiada 2688 lokali.