PULS GPW: Korekta na głównych indeksach, sWIG80 atakuje nowe maksima

BNP Paribas BP (BNPPPL.PL)

zaraportował dziś wyniki za 1Q25. Notowania banku pozostają jednak stabilne, utrzymując siw okolicach wczorajszej ceny zamknięcia. Na poziomie wyniku odsetkowego spółka zaraportowała 1,5 mld zł, co oznacza 7% wzrost w ujęciu r/r oraz lekko wyższą wartość od prognozowanego 1,4 mld zł. Nieco rozczarował za to wynik z prowizji, który spadł w ujęciu r/r o -2% i wyniósł 327,5 mln zł, wobec oczekiwanych 335 mln zł. Nieco wyższe okazały się koszty ogółem, które przekroczyły 976,3 mln zł (+6% r/r). Spółka obserwuje oznaki ożywienia w kredytach korporacyjnych, a także liczy na ożywienie w obszarze inwestycji, co mogłoby wspomóc dynamiki przychodów z kredytów.