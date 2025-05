PULS GPW: Korekty indeksów, Eurocash z ponad 12% spadkiem po wynikach

KGHM (KGH.PL)

zaraportował wyniki za 1Q25. Spółka osiągnęła wzrost przychodów do 8,94 mld zł (+7,5% r/r). Spółka odnotowała poprawę wyników we wszystkich kluczowych segmentach biznesowych. Sprzedaż nieco wsparły korzystne ruchy na rynku surowcowym. Dodatkowo firma zanotowała wzrost wolumenu sprzedaży. Mocne przychody wsparły także wynik EBITDA, który na poziomie skoryg. wyniósł 2,49 mld zł (+60,5% r/r). Taki wynik pomógł poprawić sytuację zadłużeniową spółki, której wskaźnik dług netto do skoryg. EBITDA wynosi ok. 0,7x, co oznacza utrzymanie się wskaźnika na stabilnym poziomie trwającym od ok. 1Q22. Jednocześnie wskaźnik kontynuuje lekki trend spadkowy z od 2Q24. Wynik netto spółki wyniósł 330 mln zł, co oznacza aż 22% spadek w ujęciu r/r. Tak mocne pogorszenie wyniku netto wynika przede wszystkim z negatywnych ruchów kursowych. Mimo jednorazowego charakteru obciążenia wyników KGHM widzimy dziś spadki na notowaniach spółki, która traci ok. -1%.