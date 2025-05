PULS GPW: Kruk raportuje mocne wyniki za 1Q25, GPW podwyższa dywidendę

Kruk (KRU.PL)

notuje dziś prawie 3% wzrosty po publikacji wyników za 1Q25. Spółka w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku odnotowała przychody wynoszące 802,2 mln zł (+7% r/r), co oznacza drugi najwyższy kwartalny wynik w historii spółki (po rekordowym 3Q24). Spółka odnotowała jednak dużo wyższą dynamikę kosztów, która wyniosła 24% r/r. Tym samym mocno wpłynęło to na obniżenie wyniku operacyjnego (-6% r/r) do 393,4 mln zł, a także na finalny zysk netto, który spadł do 251,6 mln zł (-26% r/r). Wzrost kosztów w 1Q wynikał z poniesienia przez spółkę dodatkowych kosztów, które wstępnie zaplanowane były na cały rok. Kruk zainwestował w 1Q25 229 mln zł w portfele wierzytelności, których nominalna wartość wynosi 1,1 mld zł. Najwyższe inwestycje zostały poniesione w Rumunii (33%) oraz we Włoszech (32%). Na cały 2025 r. spółka przewiduje ok. 2,5 mld zł inwestycji na wszystkich rynkach.