PULS GPW: mBank szacuje rekordowy zysk netto, Żabka publikuje wstępne wyniki finansowe za 4Q24

opublikował szacunki dotyczące wyników za 2024 r. Spółka przewiduje, że wynik netto za cały zeszły rok wyniesie 2,2 mld zł, co oznacza rekordowo wysoką wartość. Mocne dane dotyczące zysku netto wynikają częściowo z uwzględnienia 390 mln zł w ramach aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a także ok. 931 mln zł kosztów związanych z ryzykiem kredytów walutowych. Nadwyżka kosztów w stosunku do raportu z końca grudnia zeszłego roku wyniosła ok. 25 mln zł.

opublikował szacunki dotyczące wyników za 2024 r. Spółka przewiduje, że wynik netto za cały zeszły rok wyniesie 2,2 mld zł, co oznacza rekordowo wysoką wartość. Mocne dane dotyczące zysku netto wynikają częściowo z uwzględnienia 390 mln zł w ramach aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a także ok. 931 mln zł kosztów związanych z ryzykiem kredytów walutowych. Nadwyżka kosztów w stosunku do raportu z końca grudnia zeszłego roku wyniosła ok. 25 mln zł.

opublikował szacunki dotyczące wyników za 2024 r. Spółka przewiduje, że wynik netto za cały zeszły rok wyniesie 2,2 mld zł, co oznacza rekordowo wysoką wartość. Mocne dane dotyczące zysku netto wynikają częściowo z uwzględnienia 390 mln zł w ramach aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a także ok. 931 mln zł kosztów związanych z ryzykiem kredytów walutowych. Nadwyżka kosztów w stosunku do raportu z końca grudnia zeszłego roku wyniosła ok. 25 mln zł.

opublikował szacunki dotyczące wyników za 2024 r. Spółka przewiduje, że wynik netto za cały zeszły rok wyniesie 2,2 mld zł, co oznacza rekordowo wysoką wartość. Mocne dane dotyczące zysku netto wynikają częściowo z uwzględnienia 390 mln zł w ramach aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a także ok. 931 mln zł kosztów związanych z ryzykiem kredytów walutowych. Nadwyżka kosztów w stosunku do raportu z końca grudnia zeszłego roku wyniosła ok. 25 mln zł.

opublikował szacunki dotyczące wyników za 2024 r. Spółka przewiduje, że wynik netto za cały zeszły rok wyniesie 2,2 mld zł, co oznacza rekordowo wysoką wartość. Mocne dane dotyczące zysku netto wynikają częściowo z uwzględnienia 390 mln zł w ramach aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a także ok. 931 mln zł kosztów związanych z ryzykiem kredytów walutowych. Nadwyżka kosztów w stosunku do raportu z końca grudnia zeszłego roku wyniosła ok. 25 mln zł.

opublikował szacunki dotyczące wyników za 2024 r. Spółka przewiduje, że wynik netto za cały zeszły rok wyniesie 2,2 mld zł, co oznacza rekordowo wysoką wartość. Mocne dane dotyczące zysku netto wynikają częściowo z uwzględnienia 390 mln zł w ramach aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a także ok. 931 mln zł kosztów związanych z ryzykiem kredytów walutowych. Nadwyżka kosztów w stosunku do raportu z końca grudnia zeszłego roku wyniosła ok. 25 mln zł.

poinformował o umieszczeniu projektu spółki na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Tym samym spółka może liczyć na dofinansowanie w wysokości 51,4 mln zł, co stanowi ok. 60% wartości całego dofinansowania. Początek I fazy badań klinicznych ma mieć miejsce jeszcze w 2025 r. po podpisaniu umowy. Celem spółki jest realizacja całego projektu do końca 2028 r. Cena akcji rośnie dziś o prawie 6%.

poinformował o umieszczeniu projektu spółki na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Tym samym spółka może liczyć na dofinansowanie w wysokości 51,4 mln zł, co stanowi ok. 60% wartości całego dofinansowania. Początek I fazy badań klinicznych ma mieć miejsce jeszcze w 2025 r. po podpisaniu umowy. Celem spółki jest realizacja całego projektu do końca 2028 r. Cena akcji rośnie dziś o prawie 6%.

poinformował o umieszczeniu projektu spółki na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Tym samym spółka może liczyć na dofinansowanie w wysokości 51,4 mln zł, co stanowi ok. 60% wartości całego dofinansowania. Początek I fazy badań klinicznych ma mieć miejsce jeszcze w 2025 r. po podpisaniu umowy. Celem spółki jest realizacja całego projektu do końca 2028 r. Cena akcji rośnie dziś o prawie 6%.

poinformował o umieszczeniu projektu spółki na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Tym samym spółka może liczyć na dofinansowanie w wysokości 51,4 mln zł, co stanowi ok. 60% wartości całego dofinansowania. Początek I fazy badań klinicznych ma mieć miejsce jeszcze w 2025 r. po podpisaniu umowy. Celem spółki jest realizacja całego projektu do końca 2028 r. Cena akcji rośnie dziś o prawie 6%.

poinformował o umieszczeniu projektu spółki na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Tym samym spółka może liczyć na dofinansowanie w wysokości 51,4 mln zł, co stanowi ok. 60% wartości całego dofinansowania. Początek I fazy badań klinicznych ma mieć miejsce jeszcze w 2025 r. po podpisaniu umowy. Celem spółki jest realizacja całego projektu do końca 2028 r. Cena akcji rośnie dziś o prawie 6%.

poinformował o umieszczeniu projektu spółki na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Tym samym spółka może liczyć na dofinansowanie w wysokości 51,4 mln zł, co stanowi ok. 60% wartości całego dofinansowania. Początek I fazy badań klinicznych ma mieć miejsce jeszcze w 2025 r. po podpisaniu umowy. Celem spółki jest realizacja całego projektu do końca 2028 r. Cena akcji rośnie dziś o prawie 6%.

Żabka (ZAB.PL)