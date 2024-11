PULS GPW: Mocne cofnięcie na warszawskim parkiecie

Transition Technologies MS

zawiesza ofertę publiczną akcji. Spółka miała zamiar zadebiutować na polskim rynku, wykorzystując pozytywną falę rozpoczętą przez IPO Żabki. Wygląda jednak na to, że coraz większa rezerwa inwestorów w stosunku do polskiego rynku spowodowała niewystarczający popyt ze strony inwestorów instytucjonalnych. O dominującej ich roli na polskim rynku może świadczyć fakt, że popyt inwestorów indywidualnych przekroczył ponad 2,5-krotnie przewidywaną transzę akcji. Mimo to nie wystarczyło to do przeprowadzenia IPO. Spółka zapowiada utrzymanie dotychczasowej strategii, a co za tym idzie, będzie szukać okazji na rynku akwizycji do rozszerzenia działalności o zagranicę.