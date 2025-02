PULS GPW: Mocne wyniki CCC wypychają spółkę na nowe tegoroczne szczyty

CCC (CCC.PL)

opublikowało wstępne dane finansowe za 4Q24/25 (dotyczący okresu listopad, grudzień i styczeń). Spółka szacuje, że zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 368 mln zł, co oznaczałoby najwyższy wynik w historii spółki. Na poziomie przychodów spółka szacuje 2,87 mld zł, co oznaczałoby wzrost o 14% r/r. Spadek kosztów w każdym z segmentów spółki przyczynił się do ogólnej poprawy rentowności, a marża skoryg. EBTIDA wzrosła o 10 p.p. do 18,3%. Tym samym wyniki spółki okazały się wyższe od prognoz, a notowania CCC rosną o ponad 12%.