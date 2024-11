PULS GPW: Mocny odczyt produkcji przemysłowej i wzrosty na głównych indeksach

Mercor (MCR.PL)

zawarł umowę z Kingspan, w ramach której sprzeda spółce działalność w zakresie oddymiania grawitacyjnego i wentylacji pożarowej. Wartość transakcji wynosi 420 mln zł, z czego część płatności uzależniona jest od tego, jak przejmowany biznes będzie sobie radzić. Spółki ustaliły progi, które będzie musiał przekroczyć wynik EBITDA biznesu, aby Mercor otrzymał pozostałą kwotę. Zgodnie z umową odroczona płatność opiewa na od 15 mln zł do 60 mln zł. Oznacza to, w przypadku najlepszego scenariusza dla Mercora, spółka może liczyć na transakcję w wysokości 110% swojej kapitalizacji rynkowej z zamknięcia ostatniej sesji. W reakcji na informację notowania spółki wystrzeliły dziś o ponad 17%, zbliżając się do rekordowych poziomów z początku lutego.