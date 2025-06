PULS GPW: Nerwowa sesja po wyborach, PZU i Pekao zapowiadają zmianę struktury grupy

Spadki na polskich indeksach

Wynik wyborów chłodno przyjęty przez rynek

PMI przemysłowy w maju spada poniżej progu 50 pkt.

PZU i Pekao podpisały memorandum o współpracy w ramach reorganizacji grupy

Pure Biologics grozi utrata płynności

Polski rynek przyjął dziś wyniki wyborów prezydenckich nerwową przecenę. Notowania większości głównych indeksów są na minusach, co wpisuje się w trendy powyborczego nastawienia inwestorów. W szczególności z perspektywy zagranicznych inwestorów zwycięstwo kandydata prawicy Karola Nawrockiego rzuca ryzyko na spowolnienie działań rządu, tarcia na linii prezydent-rząd, a także zwiększa ryzyko odejścia od pro-europejskiej polityki w Polsce. W efekcie wzmożone spadki widzimy dziś przede wszystkim na subindeksie WIG-Banki, którego wartość spada dziś o ok. -3,5%. Mimo braku jasnego przesłania pogorszenia się perspektyw sektora, notowania banków pozostają najmocniej zależne od ogólnego sentymentu do polskiego rynku.

Kontrakt na indeks WIG20 (W20) notuje dziś wyraźną przecenę po nerwowej reakcji inwestorów na wynik wyborów. Notowania spadły do poziomu wsparcia wynoszącego 2700 pkt, jednak w drugiej części sesji widzimy nieco uspokojenia na rynku. Powrót notowań powyżej 2730 pkt. i utrzymanie w kolejnych dniach tych poziomów stwarza przestrzeń pod odbicie i konsolidację notowań w przestrzenie między 2730-2820 pkt. Źródło: xStation

Wiadomości ze spółek: