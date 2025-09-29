Puls GPW: Niemrawy początek tygodnia

Zamrożenie cen energii z podpisem prezydenta

Ministerstwo Finansów zakończyło finansowanie pożyczek na rok 2025

Start tygodnia na warszawskim parkiecie odbywa się bez większych emocji. Szeroki indeks w tym momencie oscyluje wokół piątkowego zamknięcia. Podobnie zachowuje się najważniejszy polski indeks WIG20, który właściwie stoi w miejscu. Najgorzej radzi sobie mWIG80, który skupia średnie spółki i w tym momencie cofa się o 0,35%.

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza bon ciepłowniczy oraz przedłuża zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych aż do końca 2025 rok. Wysokość wsparcia będzie uzależniona zarówno od ceny ciepła, jak i od dochodu gospodarstwa. Całkowite wydatki na ten bon do końca 2026 roku oszacowano na 889,4 mln zł.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w całości pokryło tegoroczne potrzeby pożyczkowe państwa, a także rozpoczęło gromadzenie środków na przyszły rok. Dotychczas zabezpieczono około 3% potrzeb pożyczkowych na 2026 rok. Obejmuje to zarówno finansowanie deficytu budżetowego, jak i wykup zapadających obligacji. Tego typu działania są częścią strategii ostrożnego zarządzania finansami publicznymi i mają na celu zwiększenie stabilności oraz elastyczności w obliczu zmieniającej się sytuacji rynkowej. Kolejne decyzje będą zależały od kondycji budżetu w końcówce roku oraz warunków finansowania. Wszystko to dzieje się w kontekście obaw o możliwe obniżenie ratingu kredytowego Polski, co może utrudnić dostęp do korzystnego finansowania w przyszłości.

Notowania kontraktów na indeks WIG20 (W20) oscylują wokół poziomów piątkowego zamknięcia. Wahania cen poruszają się w bardzo wąskich zakresach, wyznaczonych przez średnie kroczące EMA 25- i 50-dniową. Średnia 100-dniowa (kolor zielony) zaczyna pełnić rolę solidnego wsparcia, które może zabezpieczyć przed gwałtowną korektą. Mimo to rynek pozostaje w fazie konsolidacji, a zmienność powinna utrzymywać się w przedziale 2750–2900 przez najbliższy czas.

Źródło: xStation5

Wiadomości ze spółek:

Mostostal Zabrze(MSZ.PL), wraz ze spółką zależną, jako konsorcjum podpisał umowę z gminą Sosnowiec na realizację projektu, który obejmuje rekultywację terenów pogórniczych po byłej kopalni. Wartość kontraktu to 81,7 mln zł brutto (66,4 mln zł netto), z czego około połowę prac wykona Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Zakres realizowanych przez nas prac obejmuje zagospodarowanie przestrzeni, rekultywację terenu oraz odtworzenie i nadanie nowych funkcji obiektom o dużej wartości historycznej i kulturowej. Prace mają zostać zakończone do drugiego kwartału 2027 roku.

Votum(VOT.PL) poinformowało, że rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2025 w wysokości 20,04 mln zł, co odpowiada 1,67 zł na akcję. Dniem ustalenia praw do zaliczki będzie 21 października 2025 roku, a wypłata nastąpi 28 października 2025 roku. Zaliczka obejmie wszystkie 12 mln akcji spółki.

Kubota(KUB.PL) kontynuuje skup akcji własnych. Od końca lutego do początku marca nabyła 941 akcji. Łącznie od początku programu spółka kupiła już 2 390 akcji, co stanowi około 0,22% kapitału zakładowego.

Orlen(PKN.PL) planuje sprzedać Orlen Paczkę Poczcie Polskiej, kończąc tym samym swoją działalność na rynku paczkomatów. Poczta Polska zamierza przejąć sieć automatów paczkowych oraz punkty odbioru przesyłek należące do Orlen Paczki. W ramach tej transakcji Poczta Polska planuje początkowo objąć mniejszościowy pakiet udziałów, z możliwością późniejszego przejęcia pełnej kontroli nad spółką.