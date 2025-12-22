Podsumowanie dnia: Wyprzedaż na dolarze, ropa odbija przez konflikt USA-Wenezuela (22.12.2025)

-
Wall Street zmierza do końca poniedziałkowej sesji na zielono, przedłużając wzrosty z końcówki zeszłego tygodnia. Liderem wzrostów jest dzisiaj indeks małych spółek Russell 2000 (US2000: +1,4%), S&P 500 (500) zyskuje ok. 0,6%, a Nasdaq i DJIA dodają ok. 0,5%.
-
Nvidia planuje rozpocząć dostawy GPU H200 do Chin w lutym 2026 r., jeszcze przed Chińskim Nowym Rokiem, wykorzystując istniejące zapasy. Wiadomość wpisuje się w trwające łagodzenie amerykańskich restrykcji eksportowych i została pozytywnie odebrana przez inwestorów (NVDA.US: +1,3%).
-
Napięcia między USA a Wenezuelą szybko narastają po przechwyceniu przez amerykańską Straż Wybrzeża wenezuelskich tankowców, oskarżeniach o omijanie sankcji i finansowanie przestępczości narkotykowej oraz odpowiedzi Caracas, które zapowiada skargę do ONZ. Konflikt eskaluje wraz ze wzrostem obecności militarnej USA na Karaibach.
-
Zdaniem Stephena Mirana z Fed, ostatnie dany z inflacji w USA, zwłaszcza w przypadku czynszów, zawierały pewne anomalie w związku z shutdownem. Miran dodał również, że nie dostrzega sygnałów recesji, ale ryzyko mogłoby wzrosnąć jeśli Fed nie będzie dalej obniżać stóp procentowych.
-
Zdaniem Isabelle Schnabel z EBC, nie powinniśmy się spodziewać podwyżek stóp procentowych w Strefie Euro w najbliższej przyszłości.
-
W Europie dominowały dzisiaj spadki. Najwięcej tracą kontrakty na francuski CAC40 (FRA40: -0,36%), obciążony ryzykiem politycznym wokół budżetu. Na czerwono również ITA40 (-0,3%), SPA35 (-0,2%), UK100 (-0,1%) oraz NED25 (-0,1%). DE40 dodał dzisiaj skromne 0,05%, natomiast W20 przedłużył wzrosty o kolejne 0,6%.
-
Na metalach szlachetnych trwa euforia wspierana zarówno gołębimi oczekiwaniami wobec Fed w 2026 roku, jak i eskalującym konfliktem między USA a Wenezuelą. Złoto zyskuje 2,2% do nowego rekordu przy 4435 USD za uncję, nowy szczyt wybiło również srebro (+2% do 68,50 USD za uncję).
-
Na rynku forex: indeks dolara odnotowuje największą korektę od ponad tygodnia (USDIDX: -0,4%), tracąc na szerokim rynku walutowym. Najsilniejszymi w G10 są dzisiaj waluty Antypodów (AUDUSD, NZDUSD: + ok. 0,8%), szerokie wzrosty odnotowuje również funt brytyjski po zgodnym z oczekiwaniami odczycie PKB (GBPUSD: +0,6%). EURUSD nadrabia ostatni tydzień i dodaje 0,3% do 1,175.
-
Konflikt na linii Wenezuela-USA podbija ceny ropy brent i WTI (+ok. 2,3%). NATGAS traci z kolei ok. 4,7% w reakcji na cieplejsze prognozy pogody do 6 stycznia i wzrost produkcji w USA do rekordowych 109,9 mld stóp sześciennych dziennie.
-
Bitcoin zyskuje 1,1% do 89 500 USD, natomiast Ethereum 1,15% do 3035 USD.
US OPEN: Okres świąteczny gasi zmienność pomimo ryzyka politycznego
PILNE: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych w USA poniżej oczekiwań!🚨
DE40: Eskalacja regulacyjna i dyplomatyczna w okresie świątecznym
Wykres dnia: USDJPY (24.12.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.