NATGAS osuwa się kolejne 5% 🛢️ 📉 Pogoda i produkcja powyżej oczekiwań❗️

Kontrakty na gaz ziemny na NYMEX nurkują ok. 5,5% w reakcji na rekordowe wydobycie surowca i cieplejsze prognozy pogody w USA. NATGAS cofnął się od początku miesiąca o ok. 28%, a podwójna presja przyspiesza powrót cen do poziomów z początku jesieni.

Według najnowszych danych średnia produkcja gazu w 48 stanach USA zdążyła już w grudniu ustanowić nowy rekord na poziomie 109,9 mld stóp sześciennych dziennie, przebijając wynik na listopad (109,6 mld, źródło: LSEG). Spadkom sprzyjają również łagodne prognozy pogody. Zdaniem meteorologów temperatura w USA pozostanie do 6 stycznia w okolicach średniej lub nieco podwyższona, zmniejszając tym samym potrzeby grzewcze gospodarstw domowych.

Według S&P Global Energy, globalna podaż LNG ma wzrosnąć w 2026 roku o około 10%, co byłoby najsilniejszym wzrostem rok do roku od czasów sprzed pandemii COVID-19. Jednocześnie, w momencie gdy na rynek trafia rekordowa ilość nowych mocy produkcyjnych, tempo podejmowania ostatecznych decyzji inwestycyjnych dotyczących kolejnej fali projektów LNG zacznie wyraźnie hamować. Warto jednak wspomnieć, że ilość długich pozycji netto na NATGAS wzrosła od początku miesiąca o ok. 50 tys., choć wciąż pozostaje ujemna (-106,5 tys.), co wskazuje na przyrost inwestorów grających na wyhamowanie ostatnich spadków.

Źródło: xStation5